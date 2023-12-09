Suudi Arabistan Pro Lig 16. haftasında Al Nassr evinde Al Riyadh’ı konuk etti.
Al Nassr,
16. haftasında evinde Al Riyadh’ı ağırladı. Maç Al Nassr’ın 4-1’lik üstünlüğüyle tamamlandı. Galibiyet golleri Ronaldo, Talisca (2) ve Otavio’dan geldi. Al Nassr - Al Riyadh maç özeti haberimizde.
AL NASSR - AL RİYADH MAÇ ÖZETİ
AL NASSR - AL RİYADH MAÇ ÖZETİ
AL NASSR - AL RİYADH MAÇ SONUCU
AL NASSR - AL RİYADH MAÇ SONUCU
SUUDİ ARABİSTAN PRO LİG PUAN DURUMU
SUUDİ ARABİSTAN PRO LİG PUAN DURUMU
SUUDİ ARABİSTAN 16. HAFTA FİKSTÜRÜ
SUUDİ ARABİSTAN 16. HAFTA FİKSTÜRÜ
SUUDİ ARABİSTAN PRO GOL KRALLIĞI
SUUDİ ARABİSTAN PRO GOL KRALLIĞI
#Al Nassr
#Al Riyadh
#Suudi Arabistan Pro Ligi
1 saat önce