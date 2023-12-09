Suudi Arabistan Pro Lig 15. haftasında lider Al Hilal Riyadh ligde ikinci sırada bulunan Al Nassr’ı konuk etti. Zirve yarışının kazananı 3-0’lık skorla ev sahibi Al Hilal oldu. Goller dakika 64’ Sergej Milinkovic-Savic, 89’ ve 90’ Aleksandar Mitrovic’den geldi. Al Hilal aldığı bu kritik galibiyetle ligde 41 puanla liderliğini korudu. Al Nassr ise 34 puanla 2. sıradaki yerini korudu. Al Hilal Riyadh - Al Nassr maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.