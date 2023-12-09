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Ronaldo ve Talisca işbirliği galibiyeti getirdi: Al Nassr evinde Al Riyadh’ı 4-1 mağlup etti | ÖZET

Suudi Arabistan Pro Lig 16. haftasında Al Nassr evinde Al Riyadh’ı konuk etti. Anderson Talisca’nın 2 gol kaydettiği maçta Al Nassr rakibini 4-1 mağlup etti. Goller dakika 31’ Cristiano Ronaldo, 45’ Otavio 67’ ve 90’ Anderson Talisca ve 68’ Andre Gray’den geldi. Al Nassr aldığı bu sonuçla puanını 37’ ye çıkararak 2. sıradaki yerini korudu. Al Nassr - Al Riyadh maç özetini izlemek ve Suudi Arabistan Pro Lig güncel puan durumuna bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.

09:36 - 9/12/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Suudi Arabistan Pro Lig 16. haftasında Al Nassr evinde Al Riyadh’ı konuk etti.
Suudi Arabistan Pro Lig 16. haftasında Al Nassr evinde Al Riyadh’ı konuk etti.
Al Nassr,
16. haftasında evinde Al Riyadh’ı ağırladı. Maç Al Nassr’ın 4-1’lik üstünlüğüyle tamamlandı. Galibiyet golleri Ronaldo, Talisca (2) ve Otavio’dan geldi. Al Nassr - Al Riyadh maç özeti haberimizde.

AL NASSR - AL RİYADH MAÇ ÖZETİ

Al Nassr - Al Riyadh maç özetini izlemek için

AL NASSR - AL RİYADH MAÇ SONUCU

SUUDİ ARABİSTAN PRO LİG PUAN DURUMU

SUUDİ ARABİSTAN 16. HAFTA FİKSTÜRÜ

SUUDİ ARABİSTAN PRO GOL KRALLIĞI






#Al Nassr
#Al Riyadh
#Suudi Arabistan Pro Ligi
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