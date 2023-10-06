Al Nassr - Abha maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
Al Nassr, Suudi Arabistan Pro Lig 9. haftasında evinde Abha ile karşılaşıyor. Abha’ya karşı oynadığı 13 maçta 8 galibiyet alan Al Nassr, 2 yenilgi ve 3 beraberlik elde etti. Kritik haftada puan kaybı yaşamak istemeyen Al Nassr haftayı 3 puanla kapatarak zirve yarışında üst sıralarda yer almaya çalışacak. Peki, Al Nassr - Abha maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte maç hakkındaki tüm detaylar.
AL NASSR - ABHA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
AL NASSR - ABHA MAÇ KADROSU
MUHTEMEL 11’LER
AL NASSR
44 Nawaf Alaqidi
15 Alex Telles
27 Aymeric Laporte
78 Ali Alawjami
2 Sultan Al-Ghanam
17 Abdullah Alkhaibari
25 Otavio
77 Marcelo Brozovic
94 Anderson Talisca
7 Cristiano Ronaldo
10 Sadio Mane
ABHA
16 Ciprian Tatarusanu
17 Saleh Al Qumayzi
18 Fabian Noguera
3 Mohammed Naji
5 Grzegorz Krychowiak
8 Uros Matic
14 Fahad Bin Jumayah
21 Zakaria Al Sudani
80 Abdulelah Alshamary
7 Toko Ekambi
11 François Kamano