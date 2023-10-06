Al Nassr, Suudi Arabistan Pro Lig 9. haftasında evinde Abha ile karşılaşıyor. Abha’ya karşı oynadığı 13 maçta 8 galibiyet alan Al Nassr, 2 yenilgi ve 3 beraberlik elde etti. Kritik haftada puan kaybı yaşamak istemeyen Al Nassr haftayı 3 puanla kapatarak zirve yarışında üst sıralarda yer almaya çalışacak. Peki, Al Nassr - Abha maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte maç hakkındaki tüm detaylar.