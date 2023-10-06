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Al Nassr - Abha maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Suudi Arabistan Pro Lig 9. haftasında Al Nassr evinde Abha’yı konuk ediyor. Ligde 6 maçlık galibiyet serisi yakalayan Al Nassr, 18 puanla 4. sırada yer alıyor. Abha ise ligde 4 maçtır kazanamıyor. Cristiano Ronaldo ve Anderson Talisca ikilisiyle son 10 maçında galibiyet alan Al Nassr liderlik yarışında bugün 3 puan için sahaya çıkıyor. Peki, Al Nassr - Abha maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte maç yayın bilgisi, maç kadrosu ve muhtemel 11’ler.

14:00 . 6/10/2023 Cuma
Yeni Şafak
Al Nassr - Abha maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Al Nassr - Abha maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Al Nassr, Suudi Arabistan Pro Lig 9. haftasında evinde Abha ile karşılaşıyor. Abha’ya karşı oynadığı 13 maçta 8 galibiyet alan Al Nassr, 2 yenilgi ve 3 beraberlik elde etti. Kritik haftada puan kaybı yaşamak istemeyen Al Nassr haftayı 3 puanla kapatarak zirve yarışında üst sıralarda yer almaya çalışacak. Peki, Al Nassr - Abha maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte maç hakkındaki tüm detaylar.

AL NASSR - ABHA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Suudi Arabistan Pro Lig 9. hafta Al Nassr - Abha maçı bugün saat 18.00’de yayınlanacak. Karşılaşma
EXXEN
,
S SPORT PLUS
ve
TV 8,5
ekranlarından naklen yayınlanacak.

AL NASSR - ABHA MAÇ KADROSU

MUHTEMEL 11’LER

AL NASSR

44 Nawaf Alaqidi

15 Alex Telles

27 Aymeric Laporte

78 Ali Alawjami

2 Sultan Al-Ghanam

17 Abdullah Alkhaibari

25 Otavio

77 Marcelo Brozovic

94 Anderson Talisca

7 Cristiano Ronaldo

10 Sadio Mane

ABHA

16 Ciprian Tatarusanu

17 Saleh Al Qumayzi

18 Fabian Noguera

3 Mohammed Naji

5 Grzegorz Krychowiak

8 Uros Matic

14 Fahad Bin Jumayah

21 Zakaria Al Sudani

80 Abdulelah Alshamary

7 Toko Ekambi

11 François Kamano

AL NASSR - ABHA CANLI SKOR

SUUDİ ARABİSTAN PRO LİGİ PUAN DURUMU

SUUDİ ARABİSTAN PRO LİGİ 9. HAFTA FİKSTÜRÜ

SUUDİ ARABİSTAN PRO LİG GOL KRALLIĞI






#Al Nassr
#Abha
#Suudi Arabistan Pro Ligi
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