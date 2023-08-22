Al Nassr - Al Ahli FC Dubai Canlı Skor
Al Nassr, AFC Şampiyonlar Ligi play-off’unda Al Ahli FC Dubai ile kozlarını paylaşacak. Suudi Arabistan liginde 2. haftada 2 mağlubiyet alan Al Nassr zorlu rakibi karşısında galibiyet için sahaya çıkıyor. Al Nassr - Al Ahli FC Dubai canlı skor ekranı haberimizde.
Al Nassr - Al Ahli FC Dubai Canlı Skor
AL NASSR - AL AHLİ FC DUBAİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
AFC Şampiyonlar Ligi play-off’u Al Nassr - Al Ahli FC Dubai maçı bu akşam saat 20.20’de başlayacak. Karşılaşmanın yayıncı kuruluşu henüz belirlenmedi.