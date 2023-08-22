Suudi Arabistan Pro Lig 2023-2024 sezonu 2. haftasında Cristiano Ronaldo’lu Al Nassr evinde Al Taawon’u konuk etti. Al Taawon zorlu deplasmandan 2-0 galip gelerek 3 puanın sahibi oldu. Goller dakika 20’ Leandre Tawamba ve 90’ Ahmed Bahusayn’dan geldi. Al Nassr bu sonuçla 2. haftada 2. yenilgisini aldı. Al Nassr - Al Taawon maç özetini izlemek ve Suudi Arabistan Pro Lig güncel puan durumuna bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.