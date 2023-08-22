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Al Nassr - Al Ahli FC Dubai Canlı Skor

Al Nassr - Al Ahli FC Dubai canlı skor ekranı Yeni Şafak’ta. AFC Şampiyonlar Ligi play-off karşılaşmasında Al Nassr ve Al Ahli FC Dubai kozlarını paylaşacak. Karşılaşma bu akşam saat 20.20’de başlayacak. Oynadığı son 15 maçta yenilgi almayan Al Ahli FC Dubai, Cristiano Ronaldo’lu, Sadio Mane’li Al Nassr karşısına galibiyet için çıkacak. Suudi Arabistan Ligi 2. haftasında 2 yenilgi alan Al Nassr ise zorlu maçtan galibiyet çıkararak moral toplamaya çalışacak. Al Nassr - Al Ahli FC Dubai canlı skor takibini haberimizden yapabilirsiniz.

14:52 . 22/08/2023 Salı
Yeni Şafak
Al Nassr - Al Ahli FC Dubai Canlı Skor

Al Nassr - Al Ahli FC Dubai Canlı Skor

Al Nassr, AFC Şampiyonlar Ligi play-off’unda Al Ahli FC Dubai ile kozlarını paylaşacak. Suudi Arabistan liginde 2. haftada 2 mağlubiyet alan Al Nassr zorlu rakibi karşısında galibiyet için sahaya çıkıyor. Al Nassr - Al Ahli FC Dubai canlı skor ekranı haberimizde.

Al Nassr - Al Ahli FC Dubai Canlı Skor

AL NASSR - AL AHLİ FC DUBAİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

AFC Şampiyonlar Ligi play-off’u Al Nassr - Al Ahli FC Dubai maçı bu akşam saat 20.20’de başlayacak. Karşılaşmanın yayıncı kuruluşu henüz belirlenmedi.



#Al Nassr
#Al Ahli FC Dubai
#AFC Şampiyonlar Ligi
#play off
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