|
Özgün

AL SANCAK 14. Bölüm Fragmanı

TRT 1 ekranlarının sevilen dizilerinden Al Sancak 13. bölümüyle dün akşam izleyici karşısına çıktı. Her hafta Perşembe akşamı saat 20.00’de yayınlanan dizinin yeni bölümünde İstihbarat personeli Emre bir operasyon esnasında kaçırılıp örgüt tarafından esir edilmiştir. Emre’yi kurtarmak için Pençe Timi denizaşırı bir ülkeye operasyon düzenler. Büyük bir örgüt kampına baskın yapan Pençe Timi’ni hangi sürprizler beklemektedir? Al Sancak son bölümü tek parça full izlemek ve 14. bölüm fragmanı için haberimize bakabilirsiniz.

09:35 . 5/05/2023 Cuma
Yeni Şafak
AL SANCAK 13. Bölüm Tek Parça FULL

AL SANCAK 13. Bölüm Tek Parça FULL

TRT 1’in sevilen dizilerinden Al Sancak’ın 13. bölümü dün akşam yayınlandı. Dizinin son bölümüne, özetine ve fragmanına haberimizden ulaşabilirsiniz.

AL SANCAK 13. BÖLÜM ÖZETİ

“Nadia içi zor günler!”

Sacit Paşa’nın kararı ile resmi muhbirlik süresi boyunca hapis hayatı yaşayan Nadia bu zaman zarfında Ali ile görüşemez. 44 günün sonunda özgürlüğüne kavuşan Nadia’yı yeni hayatında neler beklemektedir? 44 gün sonra karşılan Nadia ve Ali’yi neler beklemektedir?

‘’Pençe Timi, Emre’nin peşinde’’

İstihbarat personeli Emre bir operasyon esnasında kaçırılıp örgüt tarafından esir edilmiştir. Emre’yi kurtarmak için Pençe Timi denizaşırı bir ülkeye operasyon düzenler. Büyük bir örgüt kampına baskın yapan Pençe Timi’ni hangi sürprizler beklemektedir?

‘’Nadia’nın yeni hayatı’’

Hapisten çıkan Nadia soluğu Ali Yüzbaşı’nın evinde alır. Nadia’nın özgürlüğüne kavuştuğunu duyan Elizabeth kolyeyi ister. Nadia içinde büyük sırlar olan kolyeyi Elizabeth’e verecek midir?

‘’Düşmanlar ile Ali yüz yüze’’

Kolyeyi ele geçirmek için Nadia ile buluşmaya giden Boran ve Elizabeth’in bütün hesapları Ali’nin zekice planı sayesinde sekteye uğrar. Ali’yi karşılarında gördüklerinde bu yüzleşmeye nasıl tepki vereceklerdir? Büyük bir risk alan Ali’nin bundan sonraki planı ne olacaktır?

AL SANCAK 13. BÖLÜM TEK PARÇA FULL İZLE



AL SANCAK 14. BÖLÜM FRAGMANI




#Al Sancak
#TRT 1
#Pençe Timi
#Sacit Paşa
#Nadia
30 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.