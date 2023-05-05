TRT 1 ekranlarından her hafta Perşembe akşamı saat 20.00’de yayınlanan Al Sancak dizisinin yeni bölümü dizi severlerle buluştu. Dizinin son bölümünde teröristlerin aniden binaya baskını sonucu köşeye sıkışan Pençe Timi ve Nadia bu orantısız saldırıya daha fazla karşı koyamaz ve tüm mühimmatları tükenir. Ali Yüzbaşı, son çare olarak F-16 ile bulundukları binanın vurulmasını talep eder. Bu istek karşısında çaresiz kalan Savaş Pilotu Eylül Yüzbaşı ne yapacaktır? Al Sancak 12. bölümü youtube linkiyle tek parça full izlemek ve 13. bölüm fragmanı için haberimize göz atabilirsiniz.