AL SANCAK 13. Bölüm Tek Parça FULL
TRT 1’in sevilen dizilerinden Al Sancak’ın 13. bölümü dün akşam yayınlandı. Dizinin son bölümüne, özetine ve fragmanına haberimizden ulaşabilirsiniz.
AL SANCAK 13. BÖLÜM ÖZETİ
Sacit Paşa’nın kararı ile resmi muhbirlik süresi boyunca hapis hayatı yaşayan Nadia bu zaman zarfında Ali ile görüşemez. 44 günün sonunda özgürlüğüne kavuşan Nadia’yı yeni hayatında neler beklemektedir? 44 gün sonra karşılan Nadia ve Ali’yi neler beklemektedir?
İstihbarat personeli Emre bir operasyon esnasında kaçırılıp örgüt tarafından esir edilmiştir. Emre’yi kurtarmak için Pençe Timi denizaşırı bir ülkeye operasyon düzenler. Büyük bir örgüt kampına baskın yapan Pençe Timi’ni hangi sürprizler beklemektedir?
Hapisten çıkan Nadia soluğu Ali Yüzbaşı’nın evinde alır. Nadia’nın özgürlüğüne kavuştuğunu duyan Elizabeth kolyeyi ister. Nadia içinde büyük sırlar olan kolyeyi Elizabeth’e verecek midir?
Kolyeyi ele geçirmek için Nadia ile buluşmaya giden Boran ve Elizabeth’in bütün hesapları Ali’nin zekice planı sayesinde sekteye uğrar. Ali’yi karşılarında gördüklerinde bu yüzleşmeye nasıl tepki vereceklerdir? Büyük bir risk alan Ali’nin bundan sonraki planı ne olacaktır?