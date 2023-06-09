AL SANCAK 18. Bölüm Tek Parça Full (TRT İZLE)

TRT 1’de her hafta Perşembe akşamı yayınlanan Al Sancak dizisinin yeni bölümü sevenleriyle buluştu. Dizinin son bölümünde Ali Yüzbaşı ve Pençe Timi, Boran tarafından çok zor bir karar vermek zorunda bırakılır. Bir tarafta Nadia ve Süleyman’ın hayatı diğer tarafta ülke güvenliği söz konusudur. Eğer Ali Boran’ın şartlarını kabul ederse atom bombası geri dönüşsüz bir yola çıkacak, sonunda döne dolaşa Türkiye’yi vuracaktır. Al Sancak son bölüm, özet ve yeni bölüm fragmanı haberimizde.

AL SANCAK 18. BÖLÜM ÖZETİ

Ali Yüzbaşı ve Pençe Timi, Boran tarafından çok zor bir karar vermek zorunda bırakılır. Bir tarafta Nadia ve Süleyman’ın hayatı diğer tarafta ülke güvenliği söz konusudur. Eğer Ali Boran’ın şartlarını kabul ederse atom bombası geri dönüşsüz bir yola çıkacak, sonunda döne dolaşa Türkiye’yi vuracaktır.

Ali Yüzbaşı, bu cendereden çıkabilmek için hiç kimsenin cesaret edemeyeceği müthiş bir hamlede bulunur. Bomba uzmanı Mustafa Başçavuş’a zaman ayarlı atom bombasını aktif hale getirmesini emreder. Mustafa, emri yerine getirir ve geri sayım başlar. Pençe Timi, bu dar zamanda Nadia ve Süleyman’ı Ahtapot’un elinden kurtarıp 18 km etki çapı olan bombanın etki alanından çıkabilecek midir?





Zamanla yarış başlar. Operasyonda ölüm riski çok yüksektir. Açığa çıkan Nadia, infaz öncesi Ahtapot tarafından sorgulanmak üzere yola çıkarılır. Süleyman da yanındadır. Pençe Timi’nin sıkışıp kaldığı tesisin dışı Boran’ın adamlarıyla doludur. Ali, bir yolunu bulup Sabri ile beraber dışarı çıkar. Nadia ile Süleyman’ın peşine takılır. Ali Yüzbaşı, sevdiği kadını ve şerefli gaziyi hain örgütün elinden kurtarabilecek midir?

AL SANCAK 18. BÖLÜM TEK PARÇA FULL

Al Sancak 18. bölümü tek parça full izlemek için TIKLAYIN.

AL SANCAK 19. BÖLÜM FRAGMANI

AL SANCAK OYUNCULARI

‘Al Sancak’ın başrollerini Uğur Güneş (Ali) ve Gülsim Ali İlhan (Nadia) paylaşıryor. Dizide ayrıca; Uğur Güneş (Ali), Gülsim Ali İlhan (Nadia), R.Aybars Düzey (Selim), Emre Dinler (Cengiz), Cem Kurtoğlu (Sacit), Ahmet Yenilmez (Çelebi), Nihat Altınkaya (Boran), Funda İlhan (Elizabeth), İdris Nebi Taşkan (Aras), Gözde Türker Güler (Aslı), Ahmet Olgun Sünear (Selçuk), Melih Özdoğan (Sabri), Tezhan Tezcan (İsmail), Ömer Faruk Aran (Bora), Murat İnce (Mustafa), Fatih Gühan (Süleyman), Çağlar Sayın (Hüseyin), Suna Ayar (Büşra), Eslem Akar (Sedef) Asuman Çakır (Muazzez), Tutku Damla Aygan (Lilith) gibi başarılı isimler rol alıyor. Al Sancak dizisinin senaryosunu Mehmet Bozdağ, Atilla Engin, Mehmet Arı ve Selman Kılıçaslan kaleme alırken, yönetmen koltuğunda ise Günay Günaydın oturuyor.











