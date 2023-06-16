Al Sancak 19. Bölüm Tek Parça Full (TABİİ İZLE)

TRT 1 ekranlarından her hafta Perşembe akşamı yayınlanan Al Sancak dizisinin 19. bölümü yayınlandı. Dizinin bu bölümünde Elizabeth’ten aldığı annesinin defteri ile Sacit’in karşına çıkan Nadia baştan sona her şeyi anlatır. Baba ve kız birlikte hasret giderirken Nadia, Elizabeth’i öldürmek için Sacit’in yanından ayrılarak çok zor bir operasyona çıkar. Ahtapot’un onlarca elemanı arasında korunan Elizabeth’e Nadia nasıl bir akıl oyunu yaparak ulaşacaktır? Al Sancak son bölüme, özetine ve fragmanına haberimizden ulaşabilirsiniz.

AL SANCAK 19. BÖLÜM ÖZETİ

Pençe Timi’nden büyük operasyon!

Pençe Timi aniden gelen bir istihbaratla Atmaca Timi’nin de desteği ile büyük bir operasyona gider. Ahtapot, bütün örgütleri etrafında toplamış büyük bir kaos peşindedir. Pençe ve Atmaca Timleri Ahtapot’un büyük eylemine engel olabilecek midir?

Sacit ve Nadia yüzleşiyor

Elizabeth’ten aldığı annesinin defteri ile Sacit’in karşına çıkan Nadia baştan sona her şeyi anlatır. Baba ve kız birlikte hasret giderirken Nadia, Elizabeth’i öldürmek için Sacit’in yanından ayrılarak çok zor bir operasyona çıkar. Ahtapot’un onlarca elemanı arasında korunan Elizabeth’e Nadia nasıl bir akıl oyunu yaparak ulaşacaktır?

Gülseren hapisten çıkıyor, kızı Nadia ile hasret gideriyor

Gülseren hapisten çıkarak Nadia ile buluşur. Anne kız hasret giderir. Ancak bu buluşma fazla uzun sürmez. Nadia son bir atılım yaparak Ahtapot’un üssüne gider. Tek başına operasyon yapan Nadia başarılı olabilecek midir?

AL SANCAK 19. BÖLÜM (SEZON FİNALİ) TEK PARÇA FULL

Al Sancak 19. bölümü tek parça full izlemek için TIKLAYIN.

AL SANCAK OYUNCULARI

‘Al Sancak’ın başrollerini Uğur Güneş (Ali) ve Gülsim Ali İlhan (Nadia) paylaşıyor. Dizide ayrıca; Uğur Güneş (Ali), Gülsim Ali İlhan (Nadia), R.Aybars Düzey (Selim), Emre Dinler (Cengiz), Cem Kurtoğlu (Sacit), Ahmet Yenilmez (Çelebi), Funda İlhan (Elizabeth), İdris Nebi Taşkan (Aras), Gözde Türker Güler (Aslı), Ahmet Olgun Sünear (Selçuk), Melih Özdoğan (Sabri), Tezhan Tezcan (İsmail), Ömer Faruk Aran (Bora), Murat İnce (Mustafa), Fatih Gühan (Süleyman), Çağlar Sayın (Hüseyin), Suna Ayar (Büşra), Eslem Akar (Sedef) Asuman Çakır (Muazzez), Tutku Damla Aygan (Lilith) gibi başarılı isimler rol alıyor. Al Sancak dizisinin senaryosunu Mehmet Bozdağ, Atilla Engin, Mehmet Arı ve Selman Kılıçaslan kaleme alırken, yönetmen koltuğunda ise Günay Günaydın oturuyor.











