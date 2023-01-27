|
Özgün

Al Sancak 3. Bölüm Fragmanı

TRT 1'in yeni dizisi Al Sancak’ın 2. bölümü dün akşam dizi severlerle buluştu. İlk bölümüyle büyük ses getiren dizinin bu bölümünde Pençe Timi Komutanı Yüzbaşı Ali Banazlı, evinin garajında operasyonda öldüğünü sandığı Nadia ile karşılaşmıştır. Nadia, Ali’nin şehit düşen arkadaşı Attila’nın katillerine ulaşmayı vaat ederek; bağlı olduğu ahtapotu yok etmek için Türk Devleti’ne çalışmayı teklif eder. Ali Yüzbaşı, Nadia’nın teklifini kabul edecek midir? Al Sancak 2. bölümü tek parça full izlemek ve 3. bölüm fragmanı için haberimize göz atabilirsiniz.

09:17 . 27/01/2023 Cuma
Yeni Şafak
Al Sancak 3. bölüm

Al Sancak 3. bölüm

TRT ekranlarını yeni dizisi Al Sanca dün akşam yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Her perşembe akşamı saat 20.00’de yayınlanan dizinin son bölümüne ve fragmanına haberimizden ulaşabilirsiniz.

AL SANCAK 2. BÖLÜM TEK PARÇA FULL

Al Sancak 2. bölümü tek parça full izlemek için

AL SANCAK 3. BÖLÜM FRAGMANI

AL SANCAK 2. BÖLÜM ÖZETİ

Pençe Timi Komutanı Yüzbaşı Ali Banazlı, evinin garajında operasyonda öldüğünü sandığı Nadia ile karşılaşmıştır. Nadia, Ali’nin şehit düşen arkadaşı Attila’nın katillerine ulaşmayı vaat ederek; bağlı olduğu ahtapotu yok etmek için Türk Devleti’ne çalışmayı teklif eder. Ali Yüzbaşı, Nadia’nın teklifini kabul edecek midir?

Öte yandan Türkiye büyük bir terör tehdidiyle karşı karşıyadır. Mithat’ın başını çektiği ahtapot büyük ve kanlı bir eylemi gerçekleştirmenin arifesindedir. Kimyasal başlıklı füzeyle Türk Akımı Boru Hattı’nı imha ederek ülkede ve dünyada büyük bir kaos çıkarmayı planlamaktadırlar. Yüzbaşı Ali ve Pençe Timi, ada baskınında elde ettikleri belgelerle bu terör eyleminin bilgisine ulaşacak ve ahtapota engel olmak için harekete geçeceklerdir. Operasyonda ağır yaralanan Süleyman’ın akıbeti ne olacaktır? Yüzbaşı Ali ve Pençe Timi ahtapotun en önemli isimlerinden birini ele geçirmeyi başaracaktır.

Bu kişi kim olacaktır? Tüm bunların yanı sıra devam etmekte olan füze tehdidini bertaraf etmek için Ali Yüzbaşı, Nadia’yla birlikte füzeyi aramak zorunda kalacaktır. Düştükleri tehlikelerden sıyrılabilecekler midir? Ali Yüzbaşı, Nadia’nın da desteğiyle füzeyi bulup adım adım yaklaşmakta olan faciayı önleyebilecek midir?

Kadroya İdris Nebi Taşkan dahil oluyor

Al Sancak’ın kadrosuna başarılı oyuncu İdris Nebi Taşkan, ‘Deniz Piyade Teğmen Aras Güneri’ karakteriyle dahil oluyor.



#Al Sanck
#TRT 1
#dizi izle
#fragman
#2. bölüm
#son bölüm
#yeni bölüm
2 saat önce
default-profile-img
Al Sancak 3. Bölüm Fragmanı
Sokak röportajında konuşan adam sosyal medyada gündem oldu
90 bin taşeron işçi ne zaman kadroya geçecek?
Osmanlı'da basılan ilk kitap 'Vankulu Lugatı' Küçükçekmece'de sergileniyor
EYT'liler düşük maaş mı alacak?
Özelleştirme İdaresi altı ildeki 11 taşınmazı satışa çıkardı
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Corporate
Contact
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.