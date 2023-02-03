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Al Sancak 4. Bölüm Fragmanı

TRT 1 ekranlarının yeni dizilerinden Al Sancak’ın 3. bölümü dün akşam izleyicilerle buluştu. Her hafta Perşembe akşamı yayınlanan dizinin bu haftaki bölümünde Ali Yüzbaşı ve Nadia bomba imha uzmanı Başçavuş Mustafa’nın desteğiyle kimyasal bombanın patlama tehlikesini bertaraf etmeyi başarmıştır. Ancak yine de Yüzbaşı Ali bu başarıdan Nadia’ya paye vermeye niyetli değildir. Öte yandan füze tehlikesi ise halen devam etmektedir ve bu büyük tehdidi ortadan kaldırmak için alınması gereken önemli kararlar, tamamlanması gereken riskli görevler vardır. Al Sancak 3. bölümü tek parça full izlemek, 4. bölüm fragmanı ve son bölüm özeti için haberimize göz atabilirsiniz.

09:22 . 3/02/2023 Cuma
Yeni Şafak
Al Sancak 4. Bölüm Fragmanı

Al Sancak 4. Bölüm Fragmanı

TRT 1’in yeni dizisi Al Sancak dün akşam 3. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Dizinin son bölümüne, fragmanına ve özetine haberimizden ulaşabilirsiniz.

AL SANCAK 3. BÖLÜM TEK PARÇA FULL

AL SANCAK 4. BÖLÜM FRAGMANI


AL SANCAK 3. BÖLÜM ÖZETİ

Füze tehlikesi devam ediyor..

Ali Yüzbaşı ve Nadia bomba imha uzmanı Başçavuş Mustafa’nın desteğiyle kimyasal bombanın patlama tehlikesini bertaraf etmeyi başarmıştır. Ancak yine de Yüzbaşı Ali bu başarıdan Nadia’ya paye vermeye niyetli değildir. Öte yandan füze tehlikesi ise halen devam etmektedir ve bu büyük tehdidi ortadan kaldırmak için alınması gereken önemli kararlar, tamamlanması gereken riskli görevler vardır.

Süleyman ve Bahar’ın sevdası sınanıyor

Bir önceki operasyonda bacağını kaybeden Süleyman’la nişanlısı Bahar’ın ilişkisi de büyük bir sınava tabi olacaktır. Ancak bu sınavı geçmek, Bahar için hiç de kolay olmayacaktır. İkilinin çekeceği sancılara, Süleyman’ın ailesi olmayı başarmış tim üyeleri derman olabilecek midir? Süleyman’a çare olmaya çalışan Pençe Timi’ni bir yandan da yeni ve zorlu görevler beklemektedir.

Pençe timi ölümle burun buruna geliyor

Hastaneden kaçan Novak’ı takip eden Ali Yüzbaşı ve Pençe Timi oldukça zorlu bir görevin peşine düşecektir. Sacit Komutan’ın sınavından geçen Teğmen Aras da Pençe Timi’ne bu zorlu görevde eşlik edecek ve kilit bir görev üstelenecektir. Pençe Timi’ni hayati riske sürükleyen bu görev, kuşkusuz ki yeni sürprizlere sahne olacak ve adeta bir puzzle gibi parça parça tamamlanacaktır. Ancak timin yürekli askerleri bu uğurda ölümle burun buruna gelecektir. Bu yeni operasyon esnasında hiç beklenmedik şekilde tehlikenin göbeğinde kalacak olan Ali Yüzbaşı, ateş hattının en harlı noktasından tek başına çıkmayı başarabilecek midir?



#Al Sancak
#TRT 1
#dizi
#Başçavuş Mustafa
#Nadia
#tek parça
#full
2 saat önce
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Al Sancak 4. Bölüm Fragmanı
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