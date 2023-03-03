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Al Sancak 6. Bölüm Fragmanı

TRT 1’in yeni dizilerinden Al Sancak ülkemizde meydana gelen deprem felaketi nedeniyle bir süre ekranlardan uzak kalmıştı. Dizi 5. bölümüyle dün akşam izleyici karşısına çıktı. Al Sancak’ın bu bölümünde Nadia’nın ailesinin içine girmesine sinirlenen Ali onunla tartışmış ve hiç beklemediği bir cevap almıştır. Ali’ye değer verdiğini, onu önemsediğini söyleyen Nadia çekip giderken söyledikleriyle de Ali’nin vicdanını sızlatmayı da başarmıştır. Ali Nadia’nın gitmesini göze alacak mıdır? Al Sancak son bölümü tek parça full izlemek ve 6. bölüm fragmanına bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.

09:27 . 3/03/2023 Cuma
Yeni Şafak
Al Sancak 5. Bölüm Tek Parça FULL (TRT İZLE)

Al Sancak 5. Bölüm Tek Parça FULL (TRT İZLE)

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Al Sancak’ın 5. bölümü dün akşam sevenleriyle buluştu. Dizinin son bölümüne, özetine ve fragmanına haberimizden ulaşabilirsiniz.

AL SANCAK 5. BÖLÜM TEK PARÇA FULL

AL SANCAK 6. BÖLÜM FRAGMANI


AL SANCAK 5. BÖLÜM ÖZETİ

Nadia ve Mithat arasında büyük çatışma! Pençe Timi tuzağa düşüyor…

Al Sancak’ta Nadia; Ali’nin vicdanını sızlatmayı başarırken, Bahar ise Süleyman’ı ikna etmeye çalışmaktadır. Öte yandan Mithat, Nadia’nın yaşadığını öğrenir.

Nadia, Ali’nin vicdanını sızlatıyor

Nadia’nın ailesinin içine girmesine sinirlenen Ali onunla tartışmış ve hiç beklemediği bir cevap almıştır. Ali’ye değer verdiğini, onu önemsediğini söyleyen Nadia çekip giderken söyledikleriyle de Ali’nin vicdanını sızlatmayı da başarmıştır. Ali Nadia’nın gitmesini göze alacak mıdır?

Süleyman ve Bahar arasında neler yaşanacak

Diğer yanda büyük bir sınav veren Süleyman’la Bahar’ın ilişkisi de yeni bir aşamaya gelecektir. Bahar’ın çabaları Süleyman’ı ikna etmeye yetecek midir? Pençe Timi, bu olay karşısında ne yapacaktır?

Berna, Ali’nin gizli dünyasını keşfediyor

Tüm bunlar olurken Berna da Ali’nin evine ziyarete gidecektir. Ali’nin evde olmamasını fırsat bilen Berna merakına yenilip etrafı kolaçan ederken, Ali’nin garajındaki gizli dünyaya tanıklık edecektir. Berna’nın öğrendikleri, Ali’nin başına iş açacak mıdır?

Tim ve Nadia tuzağa düşüyor!

Diğer yandan Ali’nin hala ona güvenmediğini anlayan Nadia, füze tehdidini ortadan kaldırmak için Travor’la işbirliği yaparak bireysel operasyona gider. Aslı’nın istihbaratı sayesinde Travor’un yerini öğrenen Pençe Timi de aynı yere operasyon düzenlemektedir. Operasyon alanına giden Ali, Travor’la Nadia’yı yan yana görünce şaşkınlığını gizleyemez. Ali ve Nadia’nın kavgasına şahit olan Selim ise artık Ali’yle yüzleşir.




#Al Sancak
#dizi izle
#TRT1
#Nadia
#Mithat
#6. bölüm fragman
1 saat önce
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Al Sancak 6. Bölüm Fragmanı
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