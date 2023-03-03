Al Sancak 5. Bölüm Tek Parça FULL (TRT İZLE)

TRT 1 ekranlarının yeni dizilerinden Al Sancak’ın 3. bölümü dün akşam izleyicilerle buluştu. Her hafta Perşembe akşamı yayınlanan dizinin bu haftaki bölümünde Ali Yüzbaşı ve Nadia bomba imha uzmanı Başçavuş Mustafa’nın desteğiyle kimyasal bombanın patlama tehlikesini bertaraf etmeyi başarmıştır. Ancak yine de Yüzbaşı Ali bu başarıdan Nadia’ya paye vermeye niyetli değildir. Öte yandan füze tehlikesi ise halen devam etmektedir ve bu büyük tehdidi ortadan kaldırmak için alınması gereken önemli kararlar, tamamlanması gereken riskli görevler vardır. Al Sancak 3. bölümü tek parça full izlemek, 4. bölüm fragmanı ve son bölüm özeti için haberimize göz atabilirsiniz.