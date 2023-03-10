TRT 1’in yeni dizilerinden Al Sancak ülkemizde meydana gelen deprem felaketi nedeniyle bir süre ekranlardan uzak kalmıştı. Dizi 5. bölümüyle dün akşam izleyici karşısına çıktı. Al Sancak’ın bu bölümünde Nadia’nın ailesinin içine girmesine sinirlenen Ali onunla tartışmış ve hiç beklemediği bir cevap almıştır. Ali’ye değer verdiğini, onu önemsediğini söyleyen Nadia çekip giderken söyledikleriyle de Ali’nin vicdanını sızlatmayı da başarmıştır. Ali Nadia’nın gitmesini göze alacak mıdır? Al Sancak son bölümü tek parça full izlemek ve 6. bölüm fragmanına bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.