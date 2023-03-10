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Al Sancak 7. Bölüm Fragmanı

TRT 1’in yeni ve sevilen dizilerinden Al Sancak dün akşam yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Her Perşembe akşamı saat 20.00’de yayınlanan dizini 6. bölümünde Ali, Kosova’dan yaralı dönen Nadia’yı ihtimamla iyileştirmeye çalışır. Diğer yandan da ondan Mithat Sargon ve Ahtapot yapılanmasıyla ilgili bilgi almak ister. Sacit Komutan’ın Nadia’ya olan güveni zedelenmiştir. ali her şeye rağmen canını tim için ortaya koyan Nadia’yı savunur. Tuzağa düşüp açığa çıkan Nadia ise yeni bir hamlede bulunarak kartları açık oynamaya karar verir. Al Sancak 6. bölümü tek parça full izlemek ve 7. bölüm fragmanı için haberimize göz atabilirsiniz.

09:21 . 10/03/2023 Cuma
Yeni Şafak
Al Sancak 6. Bölüm

Al Sancak 6. Bölüm

TRT 1’de her hafta Perşembe günü saat 20.00’de yayınlanan Al Sancak dizisi 6. bölümüyle ekran karşısına çıktı. Dizinin son bölümüne, özetine ve fragmanına haberimizden ulaşabilirsiniz.

AL SANCAK 6. BÖLÜM ÖZETİ

Ali, Nadia’yı savunuyor

Ali, Kosova’dan yaralı dönen Nadia’yı ihtimamla iyileştirmeye çalışır. Diğer yandan da ondan Mithat Sargon ve Ahtapot yapılanmasıyla ilgili bilgi almak ister. Sacit Komutan’ın Nadia’ya olan güveni zedelenmiştir. ali her şeye rağmen canını tim için ortaya koyan Nadia’yı savunur.

Nadia ve Mithat yüzleşecek mi?

Tuzağa düşüp açığa çıkan Nadia ise yeni bir hamlede bulunarak kartları açık oynamaya karar verir. Mithat’ı yüzleşmeye davet eder.

Mithat Sargon herkesin odağında!

Herkesin gündeminde ve odağında tek bir isim vardır. Mithat Sargon... Ali, Atilla’nın şehit düştüğü operasyonu ayrıntılarıyla hatırlamaya çalışır. Zihninde katilin bulanık silueti, kalbinde Atilla’nın hatırası vardır. Sedef ise savcının Mithat’ı salıvermek için dayandığı hukuki boşluğu tespit eder ve kararlılıkla üzerine gider. Savcı, ahtapot tarafından köşeye sıkıştırılmış durumdadır.

Ahtapotun hedefinde binlerce masum var! Pençe Timi bu saldırının önüne geçebilecek mi?

Ahtapot, dağılan itibarını toparlamak için Mithat’ın kumandasında büyük bir eyleme hazırlanmaktadır. Plan adım adım uygulamaya koyulurken saatler Cuma namazı vaktine kurulur. Pençe Timi, binlerce masumun ölümüyle sonuçlanacak saldırıyı bertaraf etmek için yola çıkar.

AL SANCAK 6. BÖLÜM TEK PARÇA FULL

Al Sancak 6. bölümü tek parça full izlemek için

AL SANCAK 7. BÖLÜM FRAGMANI




#Al Sancak
#Nadia
#Mithat Sargon
#Ahtapot
#TRT 1
13 dakika önce
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Al Sancak 7. Bölüm Fragmanı
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