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Al Sancak 8. Bölüm Fragmanı

TRT 1 ekranlarının sevilen dizilerinden Al Sancak yeni bölümüyle dün akşam izleyici karşısına çıktı. Her Perşembe akşamı saat 20.00’de yayınlanan dizinin son bölümünde Mithat’la yüzleşmeye giden Nadia, onun davetine tek başına gelmeyeceğini bildiğinden önlemini almıştır ancak Mithat, Nadia’yı çok iyi tanıyordur. Mithat ve Nadia yüzleşmesinden nasıl bir sonuç çıkacak? Al Sancak 7. bölümü tek parça full izlemek, son bölüm özeti ve 8. bölüm fragmanına bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.

09:27 . 17/03/2023 Cuma
Yeni Şafak
Al Sancak 7. Bölüm

Al Sancak 7. Bölüm

TRT 1’in sevilen dizilerinden Al Sancak 7. bölümüyle dün akşam ekran karşısına çıktı. Dizinin son bölümüne, özetine ve fragmanına haberimizden ulaşabilirsiniz.

AL SANCAK 7. BÖLÜM ÖZETİ

Al Sancak’ta; Pençe Timi binlerce masum için canını feda etmeye hazırken, Mithat Sargon yeni planlar ve yeni hedefler peşindedir. Öte yandan; Ali, Nadia sayesinde Atilla’nın katilinin Mithat olduğunu öğrenecektir.

Pençe Timi’nin zorlu görevi

Ahtapotun kanlı operasyonunu durdurmak için harekete geçen Pençe Timi, kendini oldukça zorlu bir görevin içinde bulmuştur. Ancak timin her bir üyesi, binlerce masumun canının kurtarabilmek için kendi canını feda etmeye dünden hazırdır.

Sedef ve Berna, Mithat’ın hedefinde

Varlığına tehdit olarak gördüğü herkesin canına kast etmekten geri durmayan Mithat Sargon, Berna’ya da Amy aracılığıyla suikast planlar. Ancak bu eylemin Berna’yı mı yoksa kendisini mi zora sokacağından henüz habersizdir. Sargon’un hedefindeki bir diğer isim ise Sedef’tir. Ancak Sedef tehdidinden kurtulmak için hızlı davranmak yerine çok daha başka bir planı vardır.

Mithat ve Nadia yüzleşmesinin akıbeti nasıl sonuçlanacak?

Mithat’la yüzleşmeye giden Nadia, onun davetine tek başına gelmeyeceğini bildiğinden önlemini almıştır ancak Mithat, Nadia’yı çok iyi tanıyordur. Mithat ve Nadia yüzleşmesinden nasıl bir sonuç çıkacak?

Ali, Atilla’nın katilini öğreniyor!

Mithat Sargon, Ahtapotun nezdinde kaybettiği itibarını geri kazanmak için büyük oyunlar kurmaktan çekinmeyecektir. Ali Yüzbaşı ise Nadia sayesinde Mithat’ın Atilla’nın katili olduğunu öğrenecek ve ona karşı her zamankinden çok daha büyük bir öfkeyle yaklaşacaktır. Üstelik Nadia’yla birlikte Mithat’a karşı oldukça karmaşık bir oyun kuracaklardır. Ancak tilkilerin kuyrukları birbirine dolanacak ve işin sonucunda büyük bir tehlikeyle karşı karşıya kalacaklardır.

AL SANCAK 7. BÖLÜM TEK PARÇA FULL

Al Sancak 7. bölümü tek parça full izlemek için

AL SANCAK 8. BÖLÜM FRAGMANI





#Al Sancak
#Mithat
#Nadia
#TRT 1
#Sargon
#Ahtapot
#Ali Yüzbaşı
9 dakika önce
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Al Sancak 8. Bölüm Fragmanı
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