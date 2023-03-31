TRT 1’de her hafta Perşembe günü yayınlanan Al Sancak dizisinin yeni bölümü dün akşam sevenleriyle buluştu. Dizinin son bölümüne, özetine ve fragmanına haberimizden ulaşabilirsiniz.

AL SANCAK 9. BÖLÜM ÖZETİ

Al Sancak’ta; Boran’ın hedefinde Sedef varken, Pençe Timi ve Nadia ise karşı karşıyadır.

Sedef, Boran’ın hedefinde!

Özel Kuvvetler’in üst üste başarılı operasyonlar gerçekleştirmesi Ahtapot yapılanmasını radikal kararlar almaya zorlar. Yeni denkleme ismi gibi hızla giren Boran, hedefine ilk olarak Ali Yüzbaşı’nın kardeşi Savcı Sedef Banazlı’yı koyar. Ali, ailesini baş gösteren tehlikeden koruyabilecek midir?

Pençe Timi operasyonda

Ahtapot tarafından kaçırılan Milli Savunma Sanayi’nin kilit ismi Profesör Cihangir Yılmaz’ı taşıyan helikopterin sınır hattında zorunlu iniş yapması, Ahtapot için yeni bir kriz doğurur. Bu gelişme Pençe Timi için ise rehineyi kurtarmak adına büyük bir fırsattır. Operasyonu yöneten Sacit Komutan, bu fırsatı değerlendirmek adına tüm imkanları seferber eder.

Nadia, annesinin akıbetini öğrenebilecek mi?

Mithat, profesörü bulunduğu yerden çıkarıp güvenle Ahtapot’un bilim üssüne nakletme görevini Nadia ile Amy’e verir. Boran’ı sahaya süren Ahtapot ise, Mithat üzerinden kendi iç hesaplamasını yaşamaktadır. Ortaya dökülen bilgiler Nadia için hayati öneme sahiptir. Nadia, annesinin akıbetini öğrenebilecek midir?

Pençe Timi ve Nadia karşı karşıya!

İkilinin ardından Ali Yüzbaşı ve Pençe Timi de olay yerine doğru yola çıkar. Tim, Nadia’nın bölgedeki varlığından habersizdir. Bu durum yeni sürprizlere gebedir. Pençe Timi, Nadia ile karşılaştığında nasıl tepki verecektir?

Ali Yüzbaşı ve Cihangir, bu cendereden kurtulabilecek mi?

Mithat, Pençe Timi’nden intikamını almak için son kozunu oynar. Boran’ın da dahil olmasıyla sınır hattı herkesin kozlarını paylaştığı büyük bir çatışma alanına döner. Ali Yüzbaşı; timini ve Cihangir’i bu cehennemden çıkarabilecek midir?

AL SANCAK 9. BÖLÜM TEK PARÇA FULL

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AL SANCAK 10. BÖLÜM FRAGMANI











