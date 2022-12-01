Al Sancak dizisi ne zaman başlayacak?

TRT 1 ekranlarında kısa bir süre içerisinde yayınlanması beklenen Al Sancak dizisi tanıtım videosu büyük ilgi gördü. Dizinin yayın tarihi merak edilip araştırılıyor. İşte detaylar.

AL SANCAK DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Tam olarak net bir tarih verilmesede Al Sancak dizisinin 2023 yılının ilk aylarında TRT 1 ekranlarında yer alması bekleniyor.

AL SANCAK DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Al Sancak dizisinin fragmanında şu sözler yer alıyor:

“Birileri var… Yaşatmak için yaşayan, toprağı vatan eden birileri… Birileri var şehadet için düşmana meydan okuyan korkusuzca ileriye atılan birileri… Vatanı namusu bilen, biri giderse biri gelir diyen, azgın dalgaları dize getiren birileri var…

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Bayrağa kanını veren, cennete evvelce giden nice gizli kahramanlar var… Ülkesinin geleceğini düşünen, yılmadan yıkılmadan gece gündüz savaşanlar var… Birileri var barışın güvercini, savaşınsa kartalı olan birileri var… Birileri var mazluma merhamet eden, bozuk dünya düzenine adalet getiren birileri var.”

AL SANCAK TANITIM VİDEOSU



