ALES/1 başvuruları: ALES 2022 sınav ücreti ne kadar?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) için çalışmalar son sürat devam ediyor. Diğer yandan ÖSYM, 2022 sınav takviminde ALES sınav tarihi, ALES başvuru tarihlerine yer verdi. ALES başvuru tarihlerini kaçırmak istemeyen adaylar, ALES başvuruları ve başvuru ücretleri ÖSYM kılavuzunda açıklandı.
ALES 2022 BAŞVURU TARİHLERİ
ALES/1 başvuru işlemleri 21 Şubat 2022 tarihinde başlayacak, 3 Mart 2022 tarihinde sona erecek.
ALES 2022 BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
ALES başvuru ücreti henüz kılavuz yayımlanmadığı için netlik kazanmadı.
ALES/1 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Yılın ilk ALES sınavının sonuçları 12 Mayıs 2022 tarihinde açıklanacak.
ALES NE ZAMAN?
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2022-ALES/1) 17 Nisan 2022 tarihinde uygulanacak.