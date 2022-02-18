ALES/1 başvuruları: ALES 2022 sınav ücreti ne kadar? ALES/1 sınavına katılım sağlamak isteyen adaylar, ALES başvuru tarihlerini ve başvuru ücretini öğrenmek istiyor. ÖSYM, yılın ilk ALES/1 başvuru tarihlerini açıkladı. Akademik olarak mesleğinde ilerlemek isteyen adaylar ALES'e girmek istiyor. Her yıl olduğu gibi bu yılda yani 2022 ALES için adaylar ne zaman yapılacağını ve başvuru tarihlerini ve başvuru ücretini bilmek için ALES tarihlerini sorgulamaya başladı.

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