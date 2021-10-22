ALES/3 geç başvurusu nasıl yapılır? ALES/3 ücreti nasıl yatırılır?

Ölçme, Seçme ve Yerleştime Merkezi tarafından 21 Kasım tarihinde gerçekleştirilecek ALES/3 için geç başvurular başladı. Sınava katılım sağlayacak adaylar ALES/3 sınavı geç başvuru süreciyle alakalı merak ettiklerini araştırıyor.

ALES/3 GEÇ BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

2021-ALES/3 için geç başvurusu ÖSYM'nin AİS ekranından aday T.C kimlik numarası ve şifresi ile gerçekleşecek.

ALES/3 GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

ÖSYM tarafından yayınlanan ALES başvuru kılavuzuna göre ALES/E sınavı başvuru ücreti 217,5 TL'dir.

ALES/3 GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NASIL YATIRILIR?

145,00 TL olarak kılavuzda yer alan başvuru ücreti ALES geç başvurusunda yüzde 50 artırımlı olarak 217,5 TL olarak yatırılacak. Adaylar isterlerse sınav ücretini banka şubelerine gitmeden internet aracılığıyla veya ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile de yatırılabilecekler.

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Geç başvuru gününde yapılan başvurularda bankalardan ücret ödemesi yapılmamalıdır. Geç başvuru gününde başvurusunu yaptığı halde sınav ücretini aynı gün içinde yatırmayan adayların başvuru bilgileri silinecektir.

ALES/3 GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ HANGİ BANKALARA YATIRILACAK?

- Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

-Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

-Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

-Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

-Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler

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-ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

-Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

- Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.)