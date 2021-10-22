Özgün ALES/3 geç başvurusu nasıl yapılır? ALES/3 ücreti nasıl yatırılır?
ÖZGÜN HABERLER

ALES/3 geç başvurusu nasıl yapılır? ALES/3 ücreti nasıl yatırılır?

ÖSYM ALES/3 geç başvurularının başladığını duyurdu. 2021 yılının son ALES sınavı olan ALES/3 için adaylar geç başvuru ücretlerini yatırarak başvurularını tamamlayacak. ALES/3 geç başvurusu nasıl yapılır? ALES/3 geç başvuru ücreti ne kadar? ALES/3 geç başvuru ücretleri nasıl ve nereden yatırılır? İşte ALES/3 geç başvuru sürecine ilişkin merak edilen detaylar...

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
ALES/3 geç başvurusu nasıl yapılır? ALES/3 ücreti nasıl yatırılır?
ales/3 geç başvuru

Ölçme, Seçme ve Yerleştime Merkezi tarafından 21 Kasım tarihinde gerçekleştirilecek ALES/3 için geç başvurular başladı. Sınava katılım sağlayacak adaylar ALES/3 sınavı geç başvuru süreciyle alakalı merak ettiklerini araştırıyor.

ALES/3 GEÇ BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

2021-ALES/3 için geç başvurusu ÖSYM'nin AİS ekranından aday T.C kimlik numarası ve şifresi ile gerçekleşecek.

ALES/3 GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

ÖSYM tarafından yayınlanan ALES başvuru kılavuzuna göre ALES/E sınavı başvuru ücreti 217,5 TL'dir.

ALES/3 GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NASIL YATIRILIR?

145,00 TL olarak kılavuzda yer alan başvuru ücreti ALES geç başvurusunda yüzde 50 artırımlı olarak 217,5 TL olarak yatırılacak. Adaylar isterlerse sınav ücretini banka şubelerine gitmeden internet aracılığıyla veya ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile de yatırılabilecekler.

Geç başvuru gününde yapılan başvurularda bankalardan ücret ödemesi yapılmamalıdır. Geç başvuru gününde başvurusunu yaptığı halde sınav ücretini aynı gün içinde yatırmayan adayların başvuru bilgileri silinecektir.

ALES/3 GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ HANGİ BANKALARA YATIRILACAK?

- Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

-Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

-Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

-Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

-Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler

-ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

-Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

- Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.)
Yönetmenini öldürmüştü

Yönetmenini öldürmüştü

​Ünlü aktörden yaşananlara ilişkin ilk açıklama.
Usta oyuncu vefat etti

Usta oyuncu vefat etti

​Rol aldığı dizinin setinde kalbine yenik düştü.
CHPli Özel: Başörtülü annelerin orduevlerine sokulmamasının CHPye mal edilmesi yanlış

​Türkiye'nin 22 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı.

Saldırı girişiminde bulunan 6 terörist daha etkisiz hale getirildi.

Gramla satılıyor

Gramla satılıyor

Kilogram fiyatı dudak uçuklatıyor.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulundu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.