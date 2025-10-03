ALES 3 SINAV BAŞVURU EKRANI: ALES 3 başvuruları ne zaman başlayacak, sınav günü hangi tarihte?

2025 yılının üçüncü ve son ALES oturumu için geri sayım başladı. ÖSYM takvimiyle birlikte başvuru tarihleri, sınav günü ve kılavuz bilgileri adayların gündeminde. Peki, ALES/3 başvuruları ne zaman yapılacak, sınav hangi tarihte uygulanacak?
Akademik kariyer hedefleyen adayların yakından takip ettiği ALES’in 2025’teki son sınavı için başvuru dönemi geliyor. Adaylar başvuru tarihlerini, sınav gününü ve ücret detaylarını merak ediyor. İşte ALES/3 ile ilgili güncel bilgiler…
ALES/3 BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?
ÖSYM'nin 2025 sınav takvimine göre, ALES/3 başvuruları 7–14 Ekim 2025 tarihleri arasında Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden alınacak.
Başvuru süresini kaçıran adaylar için geç başvuru günü olarak 21 Ekim 2025 belirlenmiş durumda.
ALES SINAVI NE ZAMAN?
Yılın son sınavı olacak 2025-ALES/3 sınavı 23 Kasım 2025 tarihinde gerçekleştirilecek. Sınavın sonuçları ise 12.12.2025 tarihinde açıklanacak.
ALES/3 BAŞVURU KILAVUZU YAYIMLANDI MI?
Sınav başvuru kılavuzu genellikle ÖSYM'nin resmi sitesinden başvuru sürecinin ilk günü paylaşılıyor. Kılavuzla birlikte;
Başvuru şartları,
Uygulama kuralları,
Engelli adaylar için düzenlemeler,
Ücret bilgisi hakkında bilgi sahibi olunuyor.