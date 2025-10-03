Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
ALES 3 SINAV BAŞVURU EKRANI: ALES 3 başvuruları ne zaman başlayacak, sınav günü hangi tarihte?

ALES 3 SINAV BAŞVURU EKRANI: ALES 3 başvuruları ne zaman başlayacak, sınav günü hangi tarihte?

14:393/10/2025, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber
ALES 3 başvuruları ne zaman?
ALES 3 başvuruları ne zaman?

2025 yılının üçüncü ve son ALES oturumu için geri sayım başladı. ÖSYM takvimiyle birlikte başvuru tarihleri, sınav günü ve kılavuz bilgileri adayların gündeminde. Peki, ALES/3 başvuruları ne zaman yapılacak, sınav hangi tarihte uygulanacak?

Akademik kariyer hedefleyen adayların yakından takip ettiği ALES’in 2025’teki son sınavı için başvuru dönemi geliyor. Adaylar başvuru tarihlerini, sınav gününü ve ücret detaylarını merak ediyor. İşte ALES/3 ile ilgili güncel bilgiler…

ALES/3 BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?

ÖSYM'nin 2025 sınav takvimine göre, ALES/3 başvuruları 7–14 Ekim 2025 tarihleri arasında Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden alınacak.

Başvuru süresini kaçıran adaylar için geç başvuru günü olarak 21 Ekim 2025 belirlenmiş durumda.

ALES SINAVI NE ZAMAN?

Yılın son sınavı olacak 2025-ALES/3 sınavı 23 Kasım 2025 tarihinde gerçekleştirilecek. Sınavın sonuçları ise 12.12.2025 tarihinde açıklanacak.

ALES/3 BAŞVURU KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

Sınav başvuru kılavuzu genellikle ÖSYM'nin resmi sitesinden başvuru sürecinin ilk günü paylaşılıyor. Kılavuzla birlikte;

Başvuru şartları,

Uygulama kuralları,

Engelli adaylar için düzenlemeler,

Ücret bilgisi hakkında bilgi sahibi olunuyor.

#Ales 3
#Ales 3 Sınavı
#ALES sınavı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Muğla hava durumu: Sağanak etkili oldu! Yollar göle döndü, botla ilerlediler