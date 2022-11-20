ALES/3 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 20 Kasım 2022 ÖSYM ALES sonuçları

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) ÖSYM tarafından 20 Kasım Pazar günü gerçekleştirilecek. Yıl içerisinde 3 kez gerçekleştirilen ALES'in son sınavı bugün gerçekleştiriliyor. Sınava katılan adaylar sonuçların açıklanacağı tarihi sorguluyor.

ALES/3 SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK VE BİTECEK?

ALES/3 20 Kasım Pazar günü saat 10.15'te başlayacak. Sınavın gerçekleştirileceği bina ve salonlara saat 10:00'dan sonra adaylar alınmayacak.

Sınava giriş yapan adaylara toplamda 100 soru sorulacak. Bu soruları cevaplamaları için ise 150 dakika süre verilecek. ALES/3 12.45'te sona erecek.

ALES/3 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ALES/3 sınav sonucu 9 Aralık 2022 tarihinde açıklanacak.

ALES SORU VE CEVAP ANAHTARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Senede 3 defa gerçekleştirilen ALES'in 3. oturumunun soru ve cevap anahtarının, sınavın sona ermesinin ardından ÖSYM tarafından yayımlanması bekleniyor.

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