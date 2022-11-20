ALES/3 soru ve cevapları bekleniyor! ÖSYM ALES soru ve cevap anahtarı görüntüleme ekranı

ALES soruları ve cevapları, söz konusu sınav öncesi adayların gündemine geldi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) başvuruları 30 Eylül – 10 Ekim 2022 tarihlerinde alınan bu yılın son oturumu olan ALES/3, 20 Kasım tarihinde gerçekleştirilmişti. ALES/3 sınavı ise bugün yapılıyor. Sayısal ve Sözel Testlerden oluşan söz konusu sınavın ardından, ÖSYM ALES cevap anahtarı kitapçıklarını ÖSYM.gov.tr internet adresinden yayımlayacak.

ALES/2 SORU VE CEVAPLARI YAYINLANDI MI?

2022 ALES cevap anahtarı görüntüleme ekranı için adayların heyecanlı bekleyişi şimdiden başladı. Sayısal Testi, adayların sayısal ve mantıksal akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik 50 sorudan; Sözel Testi, sözel akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik 50 sorudan oluşacak ALES sınavı 20 Kasım Pazar günü organize edilecek. Başvurularını daha önceden yapan adaylar sınav sonrası cevap anahtarının belirli bir kısmını görüntüleyecekler. Soru ve cevap anahtarının sınav sonrası aynı gün yayınlanması bekleniyor.

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ALES/3 SORU VE CEVAP ANAHTARI PDF NASIL GÖRÜNTÜLENİR?

ÖSYM'den sınav sorularının yayınlanacağı tarih hakkında henüz bir açıklama gelmedi. Ancak daha önce yapılan sınavlarda cevap anahtarları sınavın olduğu gün ilan edilmişti. Bu bilgilere göre ALES/3 sınav sorularının 20 Kasım 2022 Pazar günü sınavın ardından erişime açılması bekleniyor.

ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Öte yandan ALES sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih ÖSYM'nin 2022 sınav takviminde yer aldı. Takvim bilgisine göre ALES sonuçları 9 Aralık 2022 tarihinde erişime açılacak.

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

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ALES PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ OLACAK?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ALES sonuçlarının geçerlilik süresi resmi olarak 5 yıldır. ALES puanları, sınav sonuçlarının açıklanmasından itibaren geçerli olmakla birlikte bu puanlar 5 yıl sonrasına kadar kullanılabilmektedir. Yani 2022 yılı ALES sonuçları 2027 yılına kadar geçerli olacak.

ALES KAÇ DAKİKA SÜRECEK?

Sınavda sayısal ve sözel testler uygulanacaktır. Sınav, saat 10.15'te başlayacak ve cevaplama süresi 150 dakika (2,5 saat) olacaktır.

ALES'E KİMLER BAŞVURABİLİR?

Sınava, bir lisans programından mezun olabilecek durumda bulunanlar, lisans programını bitirenler ile denklik belgesi almış olmak kaydıyla yurt dışında lisans eğitimi görmüş olanlar başvurabilirler.