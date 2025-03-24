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ALES sınav giriş belgesi yayımlandı mı? 2025/1 ALES ne zaman?

ALES sınav giriş belgesi yayımlandı mı? 2025/1 ALES ne zaman?

Tuğba Güner
12:1424/03/2025, Pazartesi
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ALES
ALES

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı 2025-ALES/1 başvuruları tamamlandıktan sonra sınav yerleri merak konusu oldu. Adaylar, ALES sınav giriş belgesi yayımlandı mı? sorusuna cevap ararken, 2025/1 ALES ne zaman uygulanacak? merak ediyor. İşte ÖSYM'nin sınav takviminde yazan sınav günü ve diğer merak edilenler

ALES 2025 başvuru ve sınav tarihi binlerce vatandaş tarafından yakından takip ediliyor. Yılda üç kez düzenlenen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ALES 2025 sınav ve sonuç tarihleri belli oldu. Peki, ALES/1, ALES/2, ALES/3 sınavı ne zaman, hangi tarihte? ÖSYM ALES sınav takvimi 2025 ve tarih bilgileri

ALES/1 SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ALES/1 sınavı için geri sayım başladı. 13 Nisan Pazar günü yapılacak olan ALES/1 için sınav giriş belgelerinin 7 Nisan Pazartesi günü erişime açılması bekleniyor.

ALES/1 SINAVI NE ZAMAN?

ALES/1 sınavı, 13 Nisan 2025 Pazar günü gerçekleştirilecek. ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’nda (ALES) adaylara 100 soru için 150 dakika süre verilecek.

ALES/1 SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA

ALES/1 sınav giriş belgeleri ÖSYM internet sitesinde erişime açılacak. Adaylar sınav yerlerini ÖSYM internet sitesi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebilecek.



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