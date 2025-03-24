ALES sınav giriş belgesi yayımlandı mı? 2025/1 ALES ne zaman?

ALES 2025 başvuru ve sınav tarihi binlerce vatandaş tarafından yakından takip ediliyor. Yılda üç kez düzenlenen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ALES 2025 sınav ve sonuç tarihleri belli oldu. Peki, ALES/1, ALES/2, ALES/3 sınavı ne zaman, hangi tarihte? ÖSYM ALES sınav takvimi 2025 ve tarih bilgileri