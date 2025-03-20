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2025 KPSS başvuruları ne zaman başlayacak? ÖSYM KPSS oturumları başvuru tarihleri

2025 KPSS başvuruları ne zaman başlayacak? ÖSYM KPSS oturumları başvuru tarihleri

Tuğba Güner
12:0120/03/2025, Perşembe
G: 20/03/2025, Perşembe
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KPSS başvuru tarihleri
KPSS başvuru tarihleri

KPSS 2025 başvuru tarihleri belli oldu. KPSS Lisans oturumuna katılım sağlamak isteyenler, KPSS başvuruları ne zaman öğrenmek istiyor. ÖSYM'nin sınav takviminde KPSS başvuru tarihleri yer aldı. İşte KPSS A Grubu (Genel Yetenek-Genel Kültür) ve Alan Bilgisi oturumları için başvuru günleri

KPSS takvimi ÖSYM tarafından paylaşıldı. Lisans düzeyinde gerçekleşecek olan Kamu Personel Seçme Sınavı için başvurular için tarihler belli oldu.

2025 KPSS başvuruları ne zaman başlayacak?

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) başvuruları, 26 Haziran-10 Temmuz 2025 tarihleri arasında yapılacak.

KPSS oturum tarihleri 2025

KPSS A Grubu Genel Yetenek-Genel Kültür oturumları 7 Eylül'de, Alan Bilgisi 1. gün oturumları 13 Eylül'de, 2. gün oturumları ise 14 Eylül'de düzenlenecek.

KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS sonuçları, 10 Ekim'de duyurulacak.



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