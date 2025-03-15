ÖSYM KPSS 2025 TAKVİMİ: Lise KPSS ne zaman? Lise KPSS 2025'te var mı?

Kamuda memur olmak isteyen lise mezunları için düzenlenen KPSS Ortaöğretim oturumu, her yıl değil, çift yıllarda yapılıyor. Son olarak 2024 yılında gerçekleştirilen sınavın ardından, bir sonraki KPSS Ortaöğretim sınavı 2026 yılında yapılacak. 2025 yılında lise KPSS düzenlenmeyecek. Sınav takvimi ve başvuru tarihleri, ÖSYM tarafından ilerleyen dönemde açıklanacak.