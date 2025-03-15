ÖSYM KPSS 2025 TAKVİMİ: Lise KPSS ne zaman? Lise KPSS 2025'te var mı?

Kamuda memur olmak isteyen lise mezunları, KPSS ortaöğretim oturumunun 2025’te yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. Bilindiği gibi, lise KPSS her yıl değil, çift yıllarda düzenleniyor. Son olarak 2024 yılında yapılan sınavın ardından gözler 2026 yılına çevrildi.
Kamuda memur olmak isteyen lise mezunları için düzenlenen KPSS Ortaöğretim oturumu, her yıl değil, çift yıllarda yapılıyor. Son olarak 2024 yılında gerçekleştirilen sınavın ardından, bir sonraki KPSS Ortaöğretim sınavı 2026 yılında yapılacak. 2025 yılında lise KPSS düzenlenmeyecek. Sınav takvimi ve başvuru tarihleri, ÖSYM tarafından ilerleyen dönemde açıklanacak.
LİSE KPSS 2025'TE VAR MI?
Lise mezunlarının katıldığı KPSS oturumu iki senede bir düzenleniyor. Geçtiğimiz yıl yapılan KPSS lise oturumu bu sene yapılmayacak.
LİSE KPSS NE ZAMAN?
En son 2024 yılında uygulanan lise KPSS oturumu 2026 yılında yapılacak. Başvuru ve sınav tarihi bilgileri ÖSYM tarafından hazırlanacak kılavuz kapsamında ilan edilecek.
ÖSYM KPSS SINAV TAKVİMİ 2025
Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) başvuruları, 26 Haziran-10 Temmuz 2025 tarihleri arasında alınacak. Başvurular ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecek.
KPSS A Grubu Genel Yetenek-Genel Kültür oturumları 7 Eylül'de, Alan Bilgisi 1. gün oturumları 13 Eylül'de, 2. gün oturumları ise 14 Eylül'de düzenlenecek. KPSS kapsamında uygulanan eğitim bilimleri oturumu ise gelecek yıl yapılmayacak. KPSS sonuçları, 10 Ekim'de açıklanacak.