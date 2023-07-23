ALES, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'dır. Türkiye'de üniversitelerin yüksek lisans ve doktora programlarına başvuru için ÖSYM tarafından düzenlenen bir sınavdır. ALES, genel yetenek ve genel kültür olmak üzere iki farklı testten oluşur. Genel yetenek testi, sayısal ve sözel olmak üzere iki alt testten oluşur. Peki, ALES 3 ne zaman yapılacak? 2023 ALES 3 başvuruları ne zaman?