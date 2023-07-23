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ALES 3 ne zaman yapılacak? ÖSYM Akademik Personel ve Lisansüstü sınavı başvuru ve sınav takvimi

ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek olan 2023-ALES/3 için araştırmalar hız kazandı. Türkiye'de üniversitelerin yüksek lisans ve doktora programlarına başvuru için ÖSYM tarafından düzenlenen bir sınavdır. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ALES 3 başvuru detayları belli oldu. ÖSYM'nin 2023 takvimine göre, bu yılın üçüncü ALES sınavı 19 Kasım 2023 tarihinde yapılacak. Peki ALES 3 başvuruları ne zaman başlıyor? ALES 3 başvuru ücreti ne kadar?

14:45 . 23/07/2023 Pazar
Yeni Şafak
ALES 3 ne zaman yapılacak? ALES başvuruları hangi gün?

ALES 3 ne zaman yapılacak? ALES başvuruları hangi gün?

ALES, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'dır. Türkiye'de üniversitelerin yüksek lisans ve doktora programlarına başvuru için ÖSYM tarafından düzenlenen bir sınavdır. ALES, genel yetenek ve genel kültür olmak üzere iki farklı testten oluşur. Genel yetenek testi, sayısal ve sözel olmak üzere iki alt testten oluşur. Peki, ALES 3 ne zaman yapılacak? 2023 ALES 3 başvuruları ne zaman?

ALES 3 ne zaman yapılacak?

ÖSYM'nin 2023 takvimine göre, bu yılın üçüncü ALES sınavı 19 Kasım 2023 tarihinde yapılacak.

ALES/3 başvuruları ne zaman yapılacak?

ALES/3 başvuruları 29 Eylül 2023 tarihinde başlayıp, 9 Ekim 2023 tarihinde sona erecek.

ALES/3 geç başvuru günü ne zaman?

Sınavın geç başvuruları ise 17 Ekim 2023 tarihinde alınacak.

ALES/3 başvuru ücreti ne kadar?

ALES 3 başvuru ücreti olarak 260 lira ödenecek.

ALES sınavı ne işe yarar?

ALES sonuçları, yüksek lisans ve doktora programlarına başvuru için kullanılır. Ayrıca, bazı kamu kurum ve kuruluşları da ALES sonuçlarını, personel alımı için kullanmaktadır.

ALES'te başarılı olmak için, adayların genel yetenek ve genel kültür testlerinde yüksek puan almaları gerekir. Genel yetenek testinde, adayların sayısal ve sözel becerilerini ölçen sorulara cevap vermeleri gerekir. Genel kültür testinde, adayların Türkiye'nin tarihi, coğrafyası, edebiyatı ve kültürü hakkındaki bilgilerini ölçen sorulara cevap vermeleri gerekir.

KPSS temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı (Genel yetenek-Genel kültür-Eğitim bilimleri)
KPSS temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı (Genel yetenek-Genel kültür-Eğitim bilimleri)

KPSS soruları ve cevapların ne zaman açıklanacağı Kamu Personel Seçme Sınavına katılacak adayların gündeminde. 2023 KPSS lisans temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? sorusu merak konusu. KPSS soruları ÖSYM tarafından erişime açılmakta. Genel yetenek-genel kültür eğitim bilimleri çıkmış soruları için nefesler tutuldu. KPSS Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumu saat 10.15'te başladı 12:45'te sona erdi. Eğitim Bilimleri oturumu ise saat 14.45'te gerçekleştirilecek. genel yetenek ve genel kültür ile eğitim bilimleri çıkmış sınav sorularının yüzde 10'u erişime açılması bekleniyor. İşte, ÖSYM 2023 KPSS lisans temel soru kitapçığı ile cevap anahtarı ekranı PDF indirme linki haberimizde.


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