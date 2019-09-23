ALES sonuçları ne zaman açıklanacak?
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ALES sonuçları ne zaman açıklanacak?

141 bin 828 adayın başvurduğu Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2019-ALES/2) yapıldı. Peki, ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ayrıntılar.

Haber Merkezi AA
ALES 2019.

ALES 2019.

2019 yılının 2.ALES sınavı gerçekleştirildi. 81 ilde, 88 sınav merkezinde düzenlenen ALES'e 141 bin 828 aday başvuru yapmıştı.

Adaylara, 10.15'te başlayan sınavda 50 sayısal, 50 sözel olmak üzere toplam 100 soru soruldu ve 150 dakika süre verildi.

ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM takvimine göre ALES sonuçlarının 17 Ekim'de açıklanması planlanıyor.

YILIN SON ALES'İ NE ZAMAN?

Öte yandan ÖSYM 2019'un son ALES'ini de 17 Kasım'da düzenleyecek.

2019-ALES/3 için başvuruda bulunmak isteyen adayların 25 Eylül'e kadar başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden yapması gerekiyor.

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