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ALES/1 sonuçları ne zaman açıklanacak? ALES/2 ne zaman?

ALES/1 sonuçları ne zaman açıklanacak? ALES/2 ne zaman?

16:2824/04/2025, Perşembe
G: 24/04/2025, Perşembe
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ALES/1 sonuçları açıklandı mı?
ALES/1 sonuçları açıklandı mı?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı 13 Nisan'da yapıldı. Sınava katılan adaylar sonuç tarihini büyük bir heyecanla bekliyor. ÖSYM takvimine göre 2025 ALES/1 sonuçları ne zaman açıklanacak, sonuçlar nasıl öğrenilir? ALES/2 ne zaman?

ALES için sonuçlar bekleniyor. Adaylar ALES/1 için 19-26 Şubat tarihlerinde başvurularını yaptı ve 13 Nisan'da sınava katıldı. Peki, 2025 ALES/1 sonuçları ne zaman açıklanacak?

ALES/1 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ALES/1, 13 Nisan'da uygulandı. Sonuçları ise 2 Mayıs Cuma günü erişime açılacak. Sınav sonuçları
adresinden öğrenilebilecek. Adaylar, T.C kimlik numarası ve aday şifreleri ile sisteme giriş yapabilecek.

ALES/2 NE ZAMAN OLACAK?

Akademik kariyer isteyenler İÇİN ALES'in ikinci uygulaması 6 Temmuz'da olacak. Başvurular 13-21 Mayıs tarihlerinde alınacak. Sonuçlar da 25 Temmuz'da adaylarla paylaşılacak.







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