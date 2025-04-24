ALES/1 sonuçları ne zaman açıklanacak? ALES/2 ne zaman?

ALES/1 sonuçları açıklandı mı?
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı 13 Nisan'da yapıldı. Sınava katılan adaylar sonuç tarihini büyük bir heyecanla bekliyor. ÖSYM takvimine göre 2025 ALES/1 sonuçları ne zaman açıklanacak, sonuçlar nasıl öğrenilir? ALES/2 ne zaman?
ALES için sonuçlar bekleniyor. Adaylar ALES/1 için 19-26 Şubat tarihlerinde başvurularını yaptı ve 13 Nisan'da sınava katıldı. Peki, 2025 ALES/1 sonuçları ne zaman açıklanacak?
ALES/1 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ALES/1 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ALES/1, 13 Nisan'da uygulandı. Sonuçları ise 2 Mayıs Cuma günü erişime açılacak. Sınav sonuçları
adresinden öğrenilebilecek. Adaylar, T.C kimlik numarası ve aday şifreleri ile sisteme giriş yapabilecek.
ALES/2 NE ZAMAN OLACAK?
ALES/2 NE ZAMAN OLACAK?
Akademik kariyer isteyenler İÇİN ALES'in ikinci uygulaması 6 Temmuz'da olacak. Başvurular 13-21 Mayıs tarihlerinde alınacak. Sonuçlar da 25 Temmuz'da adaylarla paylaşılacak.
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