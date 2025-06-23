ALES/2 sınav giriş yerleri: ALES/2 sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Bu yıl ikinci kez uygulanacak Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/2), yüksek lisans ve doktora hayali kuran adaylar için kritik öneme sahip. Sınav tarihi ÖSYM tarafından netleşti, şimdi sırada giriş belgelerinin açıklanması var. Peki ALES/2 sınav yerleri ne zaman belli olacak, sınav ne zaman yapılacak?