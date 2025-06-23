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ALES/2 sınav giriş yerleri: ALES/2 sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

ALES/2 sınav giriş yerleri: ALES/2 sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

12:0323/06/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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ALES 2 sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak?
ALES 2 sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenecek olan 2025 ALES/2 sınavına kısa bir süre kaldı. Yüksek lisans ve akademik kariyer hedefleyen lisans mezunlarının katılım sağlayacağı sınav öncesi, adayların en çok merak ettiği konuların başında sınav giriş yerleri geliyor. ÖSYM’nin takvimine göre ALES/2 sınav tarihi belli olurken, giriş belgelerinin erişime açılacağı tarih için de gözler resmî açıklamada. Peki, 2025 ALES/2 sınavı ne zaman yapılacak? Sınav giriş yerleri açıklandı mı?

Bu yıl ikinci kez uygulanacak Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/2), yüksek lisans ve doktora hayali kuran adaylar için kritik öneme sahip. Sınav tarihi ÖSYM tarafından netleşti, şimdi sırada giriş belgelerinin açıklanması var. Peki ALES/2 sınav yerleri ne zaman belli olacak, sınav ne zaman yapılacak?

ALES/2 SINAVI NE ZAMAN?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2025 ALES takvimine göre bu yılın ikinci ALES sınavı için tarih belli oldu.

Buna göre; ALES/2 sınavı 6 Temmuz 2025'te gerçekleşecek. ALES/2 sonuçları 25 Temmuz günü erişime açılacak.

ALES/2 SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI MI?

ALES/2 sınav giriş belgeleri henüz açıklanmadı. ALES/2 sınav yerlerinin, https://ais.osym.gov.tr adresi üzerinden sınavdan 10 gün önceye kadar adaylara sunulması bekleniyor.

ALES/3 BAŞVURU TAKVİMİ

ALES/3 başvuruları da 7-14 Ekim tarihlerinde alınacak. Sınav uygulaması 23 Ekim'de olacak ve sonuçlar da 12 Aralık'ta açıklanacak.

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