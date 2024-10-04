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ALES/3 ne zaman, başvurular ne zaman bitecek? ÖSYM ALES için son başvuru gününü duyurdu

ALES/3 ne zaman, başvurular ne zaman bitecek? ÖSYM ALES için son başvuru gününü duyurdu

11:504/10/2024, Cuma
Yeni Şafak
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ALES
ALES

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/3) için başvuru ekranı erişime açıldı. ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) adresi üzerinden yapılacak olan başvuru işlemleri için adaylar, ALES/3 başvuruları nasıl yapılır, son gün ne zaman sorularına yanıt arıyor. Peki, ALES/3 başvuruları için son gün ne zaman? ALES başvuru ücreti ne kadar? İşte, detayları..

ALES/3 başvuru süreci başladı. Başvuru sürecinin başlamasıyla birlikte gözler son başvuru ve sınav tarihine çevrildi. Peki, ALES/3 başvuruları ne zaman sona erecek? ALES/3 ne zaman yapılacak? Merak edilen tarihler ÖSYM tarafından kamuoyuyla paylaşıldı. Peki, ALES/3 ne zaman, başvurular ne zaman bitecek? Sorgulanan tarihleri haberimizde derledik. İşte detaylar...

ALES/3 BAŞVURULARI BAŞLADI

2024 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2024-ALES/3) başvuruları başladı.

Sınava başvurular, 1-9 Ekim 2024 tarihleri arasında yapılacak.

ALES/3 SON BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından yayımlanan takvime göre ALES/3 başvuruları 01-09 Ekim 2024 tarihleri arasında olacaktır.

ALES sınavı 50 sayısal ve 50 özle sorularının yer aldığı iki testten oluşuyor. 100 soru olan bu sınav için adaylara 150 dakika cevaplama süresi tanınmaktadır.

ALES 3 BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar, başvurularını 1 Ekim 2024 tarihinde saat 10.45'ten itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla, yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan da yapabilecektir.

ALES 3 BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

ALES 3 başvuru ücreti 490 TL olarak duyuruldu.



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