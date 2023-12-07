ALES 2024 sınav takvimi ÖSYM tarafından yayımlandı. ÖSYM 2024 sınav tarihlerini geçtiğimiz aylarda açıkladı. Bunlar arasında yılda üç kez düzenlenen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ALES 2024 sınavları merak ediliyor. Peki, ALES/1, ALES/2, ALES/3 sınavı ne zaman, başvurular hangi tarihte? ÖSYM ALES sınav takvimi 2024...