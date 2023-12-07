ALES 2024 sınav takvimi ÖSYM tarafından yayımlandı. ÖSYM 2024 sınav tarihlerini geçtiğimiz aylarda açıkladı. Bunlar arasında yılda üç kez düzenlenen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ALES 2024 sınavları merak ediliyor. Peki, ALES/1, ALES/2, ALES/3 sınavı ne zaman, başvurular hangi tarihte? ÖSYM ALES sınav takvimi 2024...
ALES/1 BAŞVURUSU NE ZAMAN ALINACAK?
2024 ALES/1 sınavı için başvurular 1-11 Mart 2024 tarihleri arasında alınacak.
Adaylar için geç başvuru günü ise 19 Mart 2024 olacak.
ALES/1 NE ZAMAN?
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES-1) 21 Nisan'da yapılacak.
ALES/1 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2024 yılının ilk ALES'inin sınav sonuçları ise 10 Mayıs'ta açıklanacak.
ALES 2024 SINAV TAKVİMİ
ALES/1 sınav tarihi: 21.04.2024
ALES/2 sınav tarihi: 28.07.2024
ALES/3 sınav tarihi: 17.11.2024