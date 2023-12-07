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2024 ALES sınavları ne zaman? ALES-1 başvuru takvimi

Öğrencilerin akademik kariyerlerine yön veren ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) için 2024 sınav takvimi netleşti. ÖSYM'nin (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi) resmi duyurusu ile öğrencilere sağlanan bu bilgiler doğrultusunda, 2024 yılında ALES sınavları 3 kez düzenlenecek. Peki, ALES/1 sınav başvuruları ne zaman başlayacak? İşte ayrıntılı bilgiler...

08:30 - 7/12/2023 Thursday
Yeni Şafak
ALES1 başvuruları
ALES1 başvuruları

ALES 2024 sınav takvimi ÖSYM tarafından yayımlandı. ÖSYM 2024 sınav tarihlerini geçtiğimiz aylarda açıkladı. Bunlar arasında yılda üç kez düzenlenen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ALES 2024 sınavları merak ediliyor. Peki, ALES/1, ALES/2, ALES/3 sınavı ne zaman, başvurular hangi tarihte? ÖSYM ALES sınav takvimi 2024...

ALES/1 BAŞVURUSU NE ZAMAN ALINACAK?

2024 ALES/1 sınavı için başvurular 1-11 Mart 2024 tarihleri arasında alınacak.

Adaylar için geç başvuru günü ise 19 Mart 2024 olacak.

ALES/1 NE ZAMAN?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES-1) 21 Nisan'da yapılacak.

ALES/1 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2024 yılının ilk ALES'inin sınav sonuçları ise 10 Mayıs'ta açıklanacak.

ALES 2024 SINAV TAKVİMİ

ALES/1 sınav tarihi: 21.04.2024

ALES/2 sınav tarihi: 28.07.2024

ALES/3 sınav tarihi: 17.11.2024



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