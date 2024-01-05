All-star yıldızı son saniye galibiyeti getirdi: NBA’de Nuggets Warriors’u 130-127 mağlup etti

Batı Konferansı ekiplerinin karşılaştığı müsabakada Denver Nuggets, deplasmanda mücadele ettiği Golden State Warriors’ı, Nikola Jokic’in son saniyede uzaktan attığı basketle 130-124’lik skorla yendi ve 35. galibiyetini kazandı.

Denver’da Nikola Jokic 34 sayı, 10 asist, 9 ribaund, Aaron Gordon 30 sayı, 9 ribaund ve Jamal Murray de 25 sayı, 6 asistle oynayarak galibiyeti getiren isimler oldu. Bu sezonki 18. mağlubiyetini alan Golden State’de ise Stephen Curry’nin 30, Klay Thompson’ın da 24 sayısı galibiyete yetmedi.