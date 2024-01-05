All-star yıldızı son saniye galibiyeti getirdi: NBA’de Nuggets Warriors’u 130-127 mağlup etti

NBA'e 2 maçla devam edildi. Warriors karşısında son çeyreğe 13 (107-94) sayı geride giren Nuggets, all-star yıldızı Nikola Jokic'in orta sahadan attığı son saniye şutuyla galibiyete uzandı. Golden State Warriors - Denver Nuggets maç özeti haberimizde.
GOLDEN STATE WARRİORS - DENVER NUGGETS MAÇ ÖZETİ
Denver, Nikola Jokic’in son saniye basketiyle kazandı
Batı Konferansı ekiplerinin karşılaştığı müsabakada Denver Nuggets, deplasmanda mücadele ettiği Golden State Warriors’ı, Nikola Jokic’in son saniyede uzaktan attığı basketle 130-124’lik skorla yendi ve 35. galibiyetini kazandı.
Denver’da Nikola Jokic 34 sayı, 10 asist, 9 ribaund, Aaron Gordon 30 sayı, 9 ribaund ve Jamal Murray de 25 sayı, 6 asistle oynayarak galibiyeti getiren isimler oldu. Bu sezonki 18. mağlubiyetini alan Golden State’de ise Stephen Curry’nin 30, Klay Thompson’ın da 24 sayısı galibiyete yetmedi.