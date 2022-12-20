Almanya vize fiyatları 2023

Ülkemizden Almanya'ya çok sık gidildiğinden vize ücreti de merak edilerek sıklıkla araştırılmaktadır. Almanya, Türk vatandaşlarından vize istediği için yolculuk yapmadan önce mutlaka vize edinmek gerekir. Alman Konsolosluğuna giderek vize başvurusu yapmak ve gerekli evraklar ile ücreti de Konsolosluğa götürmek gerekir. Bu sayede hızlı bir şekilde vize çıkartmak ve Almanya'ya seyahat etmek mümkündür.

Almanya vizesi ne kadar?

Almanya vize ücretleri 2023 ne kadar?

Vize için istenen evraklar meslek grubu ve amacına göre farklılık göstermektedir, başvurunun hangi tip vize türüne göre yapılacağı belirlenmelidir. Daha sonra ilgili alanda bulunan evraklara ek olarak sponsor olacak 1. derece yakın akrabaların tüm gelir belgelerinin de sunulması gerekir.

Talep edilen her evrakın tamamlanması zorunludur. Almanya vizesi 2023 yılında konsolosluk tarafından belirlenen vize ücreti 80 Euro olarak açıklanmaktadır aynı zamanda başvurular için vize işlemleri esnasında dosyayı kabul eden vize başvuru merkezine 27 Euro ödeme yapılmalıdır. 0 ile 12 yaş arasındaki çocuklar yapılan başvurularda vize harcından muaftır.

Almanya Vize Fiyatları Nedir?

Kısa süreli Almanya vize fiyatları zaman içinde güncellenmektedir. 80 Euro Almanya konsolosluğu harç ücretinin yanında 30 Euro vize başvuru merkezi hizmet bedeli ödenir.

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Almanya Konsolosluk Randevusu Nasıl Alınır?

Uzun süreli Almanya vize işlemlerinde Alman konsolosluklarından şahsen randevu alınmalıdır. Randevular yetkili vize başvuru merkezi aracılığıyla, İnternet ve telefon üzerinden alınabilir.

Almanya Vize İşlemleri Nelerdir?

Kısa süreli Almanya vizeleri için yetkili vize başvuru merkezinden, uzun süreli Almanya vize işlemleri için Almanya konsolosluklarından bizzat randevu alınmalıdır. Vize Başvuru Ücreti ödenmeli ve vize türüne göre istenen evraklar tam ve hatasız bir şekilde hazırlanmalıdır.

Almanya vize başvurusu

Almanya Vize İstiyor Mu?

Almanya Umuma Mahsus (Bordo) Pasaport sahiplerinin ülkeye girmesi için vize talep ederken, Hususi (Yeşil) Pasaport, Hizmet (Gri) Pasaport ve Diplomatik (Siyah) Pasaport sahiplerinin 180 gün içerisinde 90 gün kadarlık bir sürede vizesiz giriş yapabilmesine izin vermektedir. Ancak Almanya bir Schengen ülkesi olduğu için, Almanya seyahatinde kullanılacak pasaportta önceden alınmış çoklu ve geçerliliği devam eden bir Schengen vizesi bulunması durumunda ayrıca Almanya vizesi almaya gerek yoktur.

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Almanya Vize Türleri

Almanya vize türleri, ülkeye gerçekleştirilecek seyahatin amacına ve süresine göre değişiklikler göstermektedir.

Seyahat amacına göre vize tipleri aşağıdaki gibidir:

• Almanya Turistik Vize: Turistik gezi, eğlence, tatil gibi amaçlarla Almanya’ya seyahat etmeyi amaçlayanların alması gereken vize türüdür.

• Almanya Ticari Vize: İş seyahati veya fuar ziyareti gibi nedenlerle ülkeye giriş yapmak isteyenlerin alması gereken vize türüdür.

• Almanya Aile Ziyareti Vizesi: Almanya’daki aile, akraba veya arkadaşlarını görmek için ülkeye giriş yapacakların alması gereken vize türüdür.

• Almanya Transit Vize: Başka bir ülkeye giderken Almanya'da aktarma yapacak olanların alması gereken vize türüdür. A tipi vize olarak da geçer.

• Almanya Aile Birleşimi Vizesi: Bu vizenin kullanılmasının iki şekli vardır. Birincisi; Türkiye’de yaşayan Türk vatandaşların Almanya’da yaşayan ailelerinin yanına yerleşmesi için almaları gereken vizedir. İkincisi ise; kişi Almanya’da yaşıyorsa ve Türkiye’de yaşayan ve 18 yaşını doldurmamış çocukları varsa, çocuklarını yanına alması için bu vize türüne başvurması gerekmektedir.

• Almanya Erasmus Vizesi: Kısa süreli öğrenci ve personel değişimi programlarından yararlanmak isteyenlerin alması gereken vize türüdür.

• Almanya Yatırımcı Vizesi: Almanya’da iş kurmak, yatırım yaparak iş alanını geliştirmek ve aynı zamanda da oturma iznine sahip olmak isteyen kişilerin başvurması gereken vize türüdür.

• Almanya Dil Okulu Vizesi: Almanya’da dil eğitimi almak isteyenlerin başvurması gereken vize türüdür. Bu vize türü, dil eğitiminin 90 günden kısa veya 90 günden uzun olmasına göre ikiye ayrılmaktadır. 90 günü aşmayan eğitim süresi olanların Schengen vizesi alması yeterli olurken, 90 günden uzun eğitim süresi bulunanların Almanya Dil Okulu Vizesi alması şarttır. Yoğunlaştırışmış Dil Okulu vizesi alabilmek için haftalık dil kursu derslerinin en az 18 saat olması gerekmektedir.

• Almanya Çalışma Vizesi: Almanya’da çalışmak isteyenlerin ve çifte vatandaşlıkları bulunmayanların alması gereken vize türüdür. Bu vizenin alınabilmesi için kişinin Almanya’da bir firma ile anlaşmış olması gerekmektedir.

• Almanya Şoför Vizesi: Almanya’da bir şirkete bağlı olarak yük taşımacılığı yapacak olan kişilerin birkaç günden daha fazla sürecek nakliye işleri için almaları gereken vize türüdür.

• Almanya Kültürel ve Sportif Etkinlik Vizesi: Almanya’da yapılan herhangi bir kültürel veya sportif etkinliğe katılmak isteyenlerin alması gereken vize türüdür.

Almanda'da süreye göre vize tipleri nelerdir?

• Almanya Kısa Süreli Vize ( C Tipi Vize): Ülkede bulunma süresi 90 günü aşmayacak olanların alabileceği Schengen vizesi türü “C Tipi” vize olarak geçmektedir. Bu vize tipine; Almanya Turistik Vizesi, Ticari Vizesi ve Aile Ziyareti Vizesi dâhildir.

• Almanya Uzun Süreli Ulusal Vize ( D Tipi): Almanya’da aralıksız olarak 90 günden fazla bulunacak olan kişilere verilen vizedir. Bu vize türü ikamet için verilmektedir. Uzun süreli vize olduğundan başvuruları vize merkezleri tarafından alınamamakta, yalnızca Alman Konsoloslukları ve Büyükelçilikleri tarafından gerçekleştirilebilmektedir. D tipi vizeye; Almanya Aile Birleşimi Vizesi, Erasmus Vizesi ve Çalışma Vizesi dâhildir.

Almanya Vize Başvurusu Nasıl Yapılır?

Almanya vizesi alabilmek için; uzun süreli seyahat planlanıyorsa Almanya Konsolosluk ya da Büyükelçiliği’ne, kısa süreli bir seyahat planlanıyorsa da Almanya Konsolosluğu tarafından yetkilendirilmiş vize merkezlerine başvuru yapılması gerekmektedir.

Başvuru için öncelikle randevu almak gerekir. Randevu alınırken dikkat edilmesi gereken bir nokta başvuru süresidir. Yoğun zamanlarda başvurunun sonuçlanması uzun süreceğinden, başvurunun seyahatten en az 1 ay en çok 3 ay öncesinden yapılması sorunsuz bir süreç geçirilmesi açısından önemlidir. Randevu alan kişinin belirlenen randevu saatinde başvuru merkezinde bulunması gerekmektedir çünkü zamanlamanın kaçırılması durumunda yeni randevu alınması gerekir ki bu da oldukça uzun bir zaman dilimine denk gelebilmektedir.

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Vize başvurusu için randevuya giderken ise evrakların eksiksiz bir şekilde hazırlanmış olması mühimdir. Bu bağlamda öncelikle alınacak vize çeşidi belirlenmeli ve ardından o vize çeşidi için istenilen evraklar öğrenilmelidir.

Almanya vizesi için gerekli evraklar neler?

Almanya vizesi için gerekli evraklar şu şekildedir:

• Vize başvuru formu (Hem Türkçe hem de Almanca olacak şekilde iki dilde)

• Vize talep dilekçesi

• Seyahat bitiş tarihinden sonra en az 3 ay daha geçerliliği ve 2 boş sayfası olan pasaport

• 3,5*4,5 cm boyutlarında 2 adet ve son 3 ay içerisinde çekilmiş biometrik fotoğraf

• Nüfus cüzdanı fotokopisi

• Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği

• Mali durumu gösteren maaş bordrosu, aktif olarak kullanılan bir banka hesabının 3 aylık dökümü, tapu, ruhsat vb. belgeler

• Çalışılan kuruma dair belgeler veya başvuran işveren ise vergi levhası, imza sirküleri gibi belgeler

• Teminatı 30.000 EUR olan seyahat sağlık sigortası

• Seyahat belgeleri ve kalınacak yeri gösteren belgeler

• Vize süresi sonunda Türkiye’ye dönüleceğini kanıtlayan belgeler, hazırlanması gereken ortak belgelerdir.

Vize türlerine göre ek bazı belgeler de talep edilebilmektedir. Bu belgeler genel kapsamıyla şu şekildedir:

• Erasmus gibi programlarda kullanılmak üzere Almanya öğrenci vizesi alınacaksa; kişinin öğrenci belgesi, varsa diploması ve transkripti, eğitim masraflarını karşılayabileceğine dair teminat belgeleri ve anlaştığı okulu veya eğitim programını gösteren belgeler

• Almanya Çalışma vizesi alınacaksa; başvuru sahibinin firmada sahip olacağı görevi gösteren belge ve Almanya’daki masrafları için firmanın vereceği teminat yazısı

• Almanya Aile Ziyaret vizesi alınacaksa; Almanya’da bulunan aile, akraba veya arkadaşlardan gönderilecek olan davetiye - istek mektubu

• Almanya Aile Birleşimi vizesi alınacaksa; Nüfus Müdürlüğü’nden temin edilebilecek olan Uluslararası Evlenme Kayıt Örneği

• Yatırımcı vizesi alınacaksa; diploma ve sertifikaların yer aldığı yeterlilik belgeleri ile özgeçmiş ve yapılan güncel iş sözleşmesi, kurulmuş veya kurulacak olan işe dair talep edilen diğer belgeler

• Dil okulu vizesi için başvurulacaksa; kurstan kabul belgeleri, kurs ücreti ödeme dekontları, varsa daha önceki Almanca kursu katılım belgeleri, motivasyon yazısı, mesleki gelişim için kursa gidilecekse dil öğreniminin gerekliliğini belirten yazı

• Kültürel ve Sportif Etkinlik vizesi alacak olanların, yapılan etkinlik ile alakalı bilgileri içeren ve etkinliğe katılımı tasdikleyen belgeler

• Şoför vizesi alınacaksa; sürücü belgesi, uluslararası sürücü belgesi, C2 belgesi, Ticaret ve Sanayi Odası Sicil Kaydı, nakliye şirketinden alınacak teminat yazısı gibi ek belgeler talep edilmektedir.

Bu belgelerin ve vize türleri kapsamında detaylı olarak talep edilebilecek olan diğer evrakların eksiksiz bir şekilde hazırlanarak başvuruya gidildiğinde teslim edilmesi gerekmektedir. Evraklarda herhangi bir eksiklik olmaması ve vize işlemlerinin sekteye uğramaması bakımından istenilen vize türüne göre hazırlanması gereken evrakların listesinin vize uzmanlarından alınması en doğrusu olacaktır.

Almanya vizesi almak için hazırlanması gereken belgelerin yanı sıra başvuruda bulunan kişilerin parmak izi taraması olarak geçen ve kimlik sahteciliğinin önüne geçilmesine yarayan Biyometri İşlemi de yaptırması gerekmektedir. Mecburi sebeplerden ötürü biyometri işleminden muaf tutulan kişiler de bulunmaktadır. Bunlar şu şekildedir:

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• 2 yaş altı çocuklar

• Almanya’ya resmi ziyarette bulunan ülke ve hükümet temsilcileri ile siyasi liderler

• Fiziksel olarak parmak izi vermeye uygun olmayan ve gerekli sağlık raporu bulunanlar

• Son 5 yıl içerisinde herhangi bir ülke için Schengen vizesi almış ve bu esnada biyometri işleminden geçmiş olanlar (Biyometri kayıtları 5 yıl saklanmaktadır.)

Almanya vizesi kaç günde çıkar?

Tüm işlemlerin doğru bir şekilde yapılması ve evrakların eksiksiz tamamlanması durumunda Almanya vizesi resmi tatil günleri hariç ortalama 15-22 gün aralığında çıkmaktadır. Vize başvurusu için hazırlanması gereken evraklarla ilgili net bilgi için ilgili ülkenin Konsolosluk ya da Büyükelçiliklerine başvurulmalıdır.