|
Özgün

Almanya'da dev market zinciri iflas etti

Almanya'da şirketlerin ve ortaklıkların iflas başvuruları, Mart 2022'ye göre yüzde 24 artarak 959'a yükseldiği açıklanmıştı. Mali sıkıntılara dayanamayan Reno ayakkabı firmasından sonra ülkenin köklü dev firmaları arasında yer alan Schlemmermeyer GmbH & Co. KG de iflas bayrağını çekti. Şirketin 48 yıllık mazisi vardı.

12:28 . 19/06/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Almanya'da dev market zinciri Schlemmermeyer GmbH & Co. KG iflas başvurusunda bulundu.

Almanya'da dev market zinciri Schlemmermeyer GmbH & Co. KG iflas başvurusunda bulundu.

Almanya'da Halle Ekonomik Araştırma Enstitüsü (IWH), iyileşen ekonomik beklentilere rağmen ülkede iflas eden şirket sayısının martta yaklaşık son 3 yılın en yüksek seviyesine ulaştığını bildirdi. IWH, ülkede mart ayına ilişkin şirket iflas trendleri raporunu açıkladı. Rapora göre, geçen ay Almanya'da şirketlerin ve ortaklıkların iflas başvuruları, Mart 2022'ye göre yüzde 24 artarak 959'a yükseldi. Böylece iflaslar, Mayıs 2020'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı. IWH raporunu doğrulayan iflas haberleri ardı ardına gelmeye devam ediyor. Almanya'da 1977 yılında kurulan ayakkabı mağazaları zinciri Reno’nun iflası konuşulurken bir iflas haberi de Schlemmermeyer’den geldi.

1975 yılında kurulan Schlemmermeyer iflas başvurusunda bulundu

Pandemiyle beraber artan şirket iflaslarına son olarak bir yenisi daha geldi. Almanya’da 1975 yılında kurulan dev market zinciri Schlemmermeyer GmbH & Co. KG iflas başvurusunda bulundu. Mali sıkıntıları aşamayan köklü dev firmaların iflas sürecine bir yenisi daha eklendi. Bu kez iflas veren 48 yıllık mazisi olan market zinciri Schlemmermeyer oldu.

Pandemiyle beraber artan şirket iflaslarına son olarak bir yenisi daha geldi. Almanya’da 1975 yılında kurulan dev market zinciri Schlemmermeyer GmbH & Co. KG iflas başvurusunda bulundu. İflas isteyen Schlemmermeyer yönetime göre, şirketin iflasının bir nedeni enflasyon ve bunun sonucunda ortaya çıkan satın alma isteksizliği. Son zamanlarda, şirket hala yaklaşık yedi milyon euroluk satış elde ediyordu.


#Schlemmermeyer
#almanya
#iflas
36 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Almanya'da dev market zinciri iflas etti