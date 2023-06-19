Almanya'da dev market zinciri iflas etti

Almanya'da Halle Ekonomik Araştırma Enstitüsü (IWH), iyileşen ekonomik beklentilere rağmen ülkede iflas eden şirket sayısının martta yaklaşık son 3 yılın en yüksek seviyesine ulaştığını bildirdi. IWH, ülkede mart ayına ilişkin şirket iflas trendleri raporunu açıkladı. Rapora göre, geçen ay Almanya'da şirketlerin ve ortaklıkların iflas başvuruları, Mart 2022'ye göre yüzde 24 artarak 959'a yükseldi. Böylece iflaslar, Mayıs 2020'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı. IWH raporunu doğrulayan iflas haberleri ardı ardına gelmeye devam ediyor. Almanya'da 1977 yılında kurulan ayakkabı mağazaları zinciri Reno’nun iflası konuşulurken bir iflas haberi de Schlemmermeyer’den geldi.

1975 yılında kurulan Schlemmermeyer iflas başvurusunda bulundu

Pandemiyle beraber artan şirket iflaslarına son olarak bir yenisi daha geldi. Almanya’da 1975 yılında kurulan dev market zinciri Schlemmermeyer GmbH & Co. KG iflas başvurusunda bulundu. Mali sıkıntıları aşamayan köklü dev firmaların iflas sürecine bir yenisi daha eklendi. Bu kez iflas veren 48 yıllık mazisi olan market zinciri Schlemmermeyer oldu.

Pandemiyle beraber artan şirket iflaslarına son olarak bir yenisi daha geldi. Almanya’da 1975 yılında kurulan dev market zinciri Schlemmermeyer GmbH & Co. KG iflas başvurusunda bulundu. İflas isteyen Schlemmermeyer yönetime göre, şirketin iflasının bir nedeni enflasyon ve bunun sonucunda ortaya çıkan satın alma isteksizliği. Son zamanlarda, şirket hala yaklaşık yedi milyon euroluk satış elde ediyordu.



