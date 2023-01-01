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Alparslan Büyük Selçuklu Kont Leon karekteri
Alparslan: Büyük Selçuklu dizisine yeni oyuncular katılmaya devam ediyor. Yeni sezonuyla da hatırı sayılır bir izleyici kitlesine hitap etmeyi başaran diziye bu kez, Kont Leon karekteri diziye dahil oluyor. Peki Alparslan: Büyük Selçuklu Kont Leon’u kim oynuyor?
Oyuncu ve şarkıcı Özgür Çevik, Kont Leon karakteriyle dahil oluyor. Namı diğer "Kont Leon" karakterine hayat verecek olan oyuncu, Alparslan öncülüğünde güçlü adımlarla Anadolu'ya yürüyen Büyük Selçuklu'nun en büyük baş belası olacak. Soğukkanlı ve acımasız olmasıyla nam salan Kont Leon için, Anadolu Türkler için sadece hayal olarak kalmalı. Ani'ye yaklaşan Türk tehdidini engellemek amacıyla Konstantinopol'den gelen Leon; yalnızca Alparslan için değil, Tekfur Grigor ve kızı Flora için de büyük bir sürpriz olacak. Peki Özgür Çevik kimdir, nereli kaç yaşında, Özgür Çevik hangi dizilerde oynadı?
27 Mayıs 1981 tarihinde Ankara'da dünyaya gelen oyuncu ve şarkıcı Özgür Çevik, beş yaşına kadar İstanbul'da yaşadı. İlkokulu Amasya, ortaokulu Lüleburgaz, liseyi ise Bingöl ve İzmit'te Kocaeli Anadolu Lisesi'nde okuyan Özgür Çevik, 1999 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe bölümünü kazanarak İstanbul'a döndü.
Eğitimle birlikte müzik çalışmalarına da devam eden Çevik, 2007 yılında mezun oldu.