|
Özgün

Alparslan Büyük Selçuklu Kont Leon’u kim oynuyor?

Alparslan: Büyük Selçuklu dizisi 43. yeni bölüm ile bu akşam izleyicinin karşısına çıkacak. Süleyman ve Flora’nın evlenmesine karşı çıkan Alparslan Bey, hem Sultan Tuğrul’u hem de Süleyman’ı karşısına alıyor. Kutalmış Bey, önüne kim çıkarsa çıksın taht yolunda herkesi ezmeye hazır. Heyecan ve aksiyonun eksik olmadığı Alparslan: Büyük Selçuklu oyuncu kadrosuna bir isim daha katılıyor. Bu isim Kont Leon. Özgür Çevik Kont Leon karekterini canlandıracak. Peki Özgür Çevik kimdir, nereli kaç yaşında? Özgür Çevik hangi dizilerde oynadı?

17:36 . 23/01/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Alparslan Büyük Selçuklu Kont Leon karekteri

Alparslan Büyük Selçuklu Kont Leon karekteri

Alparslan: Büyük Selçuklu dizisine yeni oyuncular katılmaya devam ediyor. Yeni sezonuyla da hatırı sayılır bir izleyici kitlesine hitap etmeyi başaran diziye bu kez, Kont Leon karekteri diziye dahil oluyor. Peki Alparslan: Büyük Selçuklu Kont Leon’u kim oynuyor?

Alparslan: Büyük Selçuklu Kont Leon

Alparslan: Büyük Selçuklu Kont Leon karekteri kim?

Oyuncu ve şarkıcı Özgür Çevik, Kont Leon karakteriyle dahil oluyor. Namı diğer "Kont Leon" karakterine hayat verecek olan oyuncu, Alparslan öncülüğünde güçlü adımlarla Anadolu'ya yürüyen Büyük Selçuklu'nun en büyük baş belası olacak. Soğukkanlı ve acımasız olmasıyla nam salan Kont Leon için, Anadolu Türkler için sadece hayal olarak kalmalı. Ani'ye yaklaşan Türk tehdidini engellemek amacıyla Konstantinopol'den gelen Leon; yalnızca Alparslan için değil, Tekfur Grigor ve kızı Flora için de büyük bir sürpriz olacak. Peki Özgür Çevik kimdir, nereli kaç yaşında, Özgür Çevik hangi dizilerde oynadı?

Özgür Çevik

Özgür Çevik kimdir?

27 Mayıs 1981 tarihinde Ankara'da dünyaya gelen oyuncu ve şarkıcı Özgür Çevik, beş yaşına kadar İstanbul'da yaşadı. İlkokulu Amasya, ortaokulu Lüleburgaz, liseyi ise Bingöl ve İzmit'te Kocaeli Anadolu Lisesi'nde okuyan Özgür Çevik, 1999 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe bölümünü kazanarak İstanbul'a döndü.

Eğitimle birlikte müzik çalışmalarına da devam eden Çevik, 2007 yılında mezun oldu.



#Alparslan Büyük Selçuklu
#Kont Leon
#Özgür Çevik
38 dakika önce
default-profile-img
Alparslan Büyük Selçuklu Kont Leon’u kim oynuyor?
Başakşehir Edgar Ie'yi transfer ettiğini açıkladı
Rusya: Ukrayna ordusu ülkedeki nükleer enerji santrallerine silah yerleştiriyor
Kızılelma gümbür gümbür geliyor: İkinci uçuş testini de başarıyla tamamladı
Yeni Konut Finansman Programı'na ilişkin kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi
Kızılelma ikinci uçuş testini de başarıyla tamamladı: Ufku açık olsun
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Corporate
Contact
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.