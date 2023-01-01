Alparslan: Büyük Selçuklu dizisine yeni oyuncular katılmaya devam ediyor. Yeni sezonuyla da hatırı sayılır bir izleyici kitlesine hitap etmeyi başaran diziye bu kez, Kont Leon karekteri diziye dahil oluyor. Peki Alparslan: Büyük Selçuklu Kont Leon’u kim oynuyor?

Oyuncu ve şarkıcı Özgür Çevik, Kont Leon karakteriyle dahil oluyor. Namı diğer "Kont Leon" karakterine hayat verecek olan oyuncu, Alparslan öncülüğünde güçlü adımlarla Anadolu'ya yürüyen Büyük Selçuklu'nun en büyük baş belası olacak. Soğukkanlı ve acımasız olmasıyla nam salan Kont Leon için, Anadolu Türkler için sadece hayal olarak kalmalı. Ani'ye yaklaşan Türk tehdidini engellemek amacıyla Konstantinopol'den gelen Leon; yalnızca Alparslan için değil, Tekfur Grigor ve kızı Flora için de büyük bir sürpriz olacak. Peki Özgür Çevik kimdir, nereli kaç yaşında, Özgür Çevik hangi dizilerde oynadı?