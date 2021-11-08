Alparslan'ın eşi kimdir? Sultan Alparslan'ın kaç çocuğu vardır?

TRT1 başarılı tarihi yapıtlarına bir yenisini ekledi. Alparslan Büyük Selçuklu dizisi bu akşam 1. bölümü ile TRT1 ekranlarında izleyici ile buluştu. Sultan Alparslan dizisinde Alparslan’ı Barış Arduç oynayacak. Sultan Alparslan’ın eşini ise gerçek hayatta Burak Özçivit’in eşi olan Fahriye Evcen oynuyor. Diziyi izleyenler arama motorunda"Alparslan'ın tarihte kaç eşi olmuştur, kaç çocuğu vardır?" gibi soruların yanıtını araştırmaya başladı.

SULTAN ALPARSLAN'IN EŞİ KİMDİR?

Sultan Alparslan'ın 2 eşi olmuştur. Büyük Selçuklu Sultanı Alparslan'ın eşleri Aka Hatun, Seferiye Hatun'dur.

ALPARSLANIN KAÇ ÇOCUĞU VARDIR? İSİMLERİ NEDİR?

Sultan Alparslan'ın çocukları ise Muizzeddin Melikşah Tacüddevle Tutuş İzzeddin Arslan Argun Böri Bars Tuğrul Ayaz Togan Arslan Tekiş Ayşe Züleyha Fülane Hatun'dur.

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ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey, veliahtını tayin edeceği gün, Bizanslıların Türkmenleri kılıçtan geçirdiği haberini alır. Anadolu’ya sefer emri verir. Sefere giden Selçuklu Meliklerine gizemli suikastçılar saldırır. Saldırının izleri Alparslan’ı hiç ummadığı bir yere götürür. Alparslan suikastçıların peşindeyken, Bizans zulmünden kaçan Türkmen kızı Akça’nın hayatını kurtarır. Bu, Alparslan ve Akça arasındaki destansı aşkın ilk kıvılcımı olur. Ancak Alparslan, Akça’nın güzelliğinin ardında sakladığı sırlardan habersizdir.

Bizans İmparatoru, Türkmenlerle olan sorunların çözülmesi için General Dukas ve Yüzbaşı Romen Diyojen’i Ani’ye gönderir. Ancak Ani Tekfuru Kekavmenos’un oğlu Yannis’in yaptığı hata, Sultan Tuğrul’un savaş kararı almasına yol açar. Çocukken gördüğü düşlerde kendisine kutlu fetihler müjdelenen Alparslan, Selçuklu ordusuyla birlikte Pasinler’de Bizans’la karşı karşıya gelir. Pasinler, Alparslan’a Anadolu’nun kapılarını Türklere açmak için çıktığı kutlu yolda ilk adım olacaktır.