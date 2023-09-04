Spor Toto 1. Lig 37. haftasında futbolseverler nefes kesen maçlara konuk oldu. Play off hattındaki Göztepe evinde 2. sırada bulunan Çaykur Rizespor’u konuk etti. Maçın 85 dakikasını 3-1 önde götüren Göztepe maçın son dakikalarında kalesinde 2 gol görerek 1 puana razı oldu. Goller dakika 19’ Emir Ortakaya, 24’ İsmail Köybaşı, 43’ John Mary, 57’ İsmail Köybaşı 86’ Alberk Koç ve 90+10 Koray Altınay’dan (Pen.) geldi. Göztepe bu sonuçla birlikte play off hattında kalmayı garantiledi. Göztepe - Çaykur Rizespor maç özetini izlemek için ve Spor Toto 1. Lig puan durumuna bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.