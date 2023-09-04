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Olaylı İzmir derbisinde kazanan Göztepe oldu: Altay 0-1 Göztepe maç özeti

Trendyol 1. Lig 4. haftasında Altay evinde Göztepe’yi konuk etti. Göztepe zorlu deplasmandan Atınç Nukan’ın attığı golle 1-0 galip geldi. Golden sonra iki takım oyuncuları arasında kavga çıktı. Atınç Nukan ve Murat Uluç kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı. Göztepe ligde ilk galibiyetini alarak 4 puanla 11. sırada yer aldı. Altay ise 3. mağlubiyetini alarak 3 puanla 13. sırada yer aldı. Altay - Göztepe maç özetini izlemek ve Trendyol 1. Lig puan durumuna bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.

10:38 . 4/09/2023 Monday
Yeni Şafak
Altay 0-1 Göztepe Maç Özeti

Altay 0-1 Göztepe Maç Özeti

Altay, Trendyol 1. Lig 4. haftasında evinde Göztepe’yi ağırladı. Maçı Göztepe 90+6’da Atınç Nukan’ın kaydettiği golle 1-0 kazandı. Golden sonra iki takım oyuncuları arasında gerginlik arttı ve Atınç Nukan, Murat Uluş kırmızı kart gördü. Altay - Göztepe maç özeti ve Trendyol 1. Lig puan durumu haberimizde.

ALTAY - GÖZTEPE MAÇ ÖZETİ

Altay - Göztepe maç özetini izlemek için

ALTAY - GÖZTEPE MAÇ SONUCU

TRENDYOL 1. LİG PUAN DURUMU

TRENDYOL 1. LİG 4. HAFTA MAÇ SONUÇLARI



#Altay
#Göztepe
#Trendyol 1. Lig
#puan durumu
#Atınç Nukan
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