Altay 0-1 Göztepe Maç Özeti
Altay, Trendyol 1. Lig 4. haftasında evinde Göztepe’yi ağırladı. Maçı Göztepe 90+6’da Atınç Nukan’ın kaydettiği golle 1-0 kazandı. Golden sonra iki takım oyuncuları arasında gerginlik arttı ve Atınç Nukan, Murat Uluş kırmızı kart gördü. Altay - Göztepe maç özeti ve Trendyol 1. Lig puan durumu haberimizde.
ALTAY - GÖZTEPE MAÇ ÖZETİ
ALTAY - GÖZTEPE MAÇ ÖZETİ
ALTAY - GÖZTEPE MAÇ SONUCU
ALTAY - GÖZTEPE MAÇ SONUCU
TRENDYOL 1. LİG PUAN DURUMU
TRENDYOL 1. LİG PUAN DURUMU
TRENDYOL 1. LİG 4. HAFTA MAÇ SONUÇLARI
TRENDYOL 1. LİG 4. HAFTA MAÇ SONUÇLARI
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1 hour ago