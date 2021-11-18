Altın 700 olur mu? Gram, çeyrek altın canlı fiyatları hakkında yorumlar

Dolar kurundaki artış altın fiyatlarında etkili olmaya devam ediyor. İç piyasada altın fiyatları rekor kırdı. Ons altın, beş ayın en yüksek seviyesinden iki haftanın en düşük seviyesi olan 1849$ seviyesine kadar geriledi. Altının yükselişi piyasalarda yakından takip edilirken 650 TL üzerine çıkan altının gramının 700 TL olup olmayacağı merak ediliyor.

ALTIN 700 OLUR MU?

Gram altının 603 TL olarak tarihi seviyesini yakalaması önümüzdeki günlerdeki beklentiyi de yükseltti. Gram altın fiyatları dövizdeki yükselişin etkisiyle rekor üstüne rekor kırıyor.

2021 yılına 739 seviyesinde başlayan çeyrek altın dün 1000 lirayı aştı. 460 lira ile seneye başlayan gram altın ise yine dün yeni bir zirve yaparak 619 seviyesini gördü.

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Kuyumcu Faruk Yüksel, yatırımcılara A Haber canlı yayınında kritik tavsiyelerde bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları; Gram altın fiyatlarında yükselişler devam edecek. Önümüzde bir faiz kararı toplantımız var. Toplantıdan sonra belki bir miktar bir düşüş gerileme olabilir ama ondan sonra tekrar 600'leri geçeceği 650'ye kadar diye bir fiyat beklentimiz var.

Vatandaşların burada dikkat etmesi gereken konu fiyatlara aldanıp 600'ü gördük bu seviyelerden bozayım diye sakın paniğe kapılmasınlar. Bu fiyatları beklesinler. Elinde altın olan hiçbir zaman için bozmasını tavsiye etmiyoruz. Bu fiyatların önü açık daha da fiyatlar artacak o yüzden bozmalarını tavsiye etmiyoruz.

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Geçen sene malum gram altın fiyatları birden 540'lardan 400'lere kadar düşünce, şu an bir panik içerisindeler, geçen sene 540'dan alan bugün 600'leri gördüğü zaman zararımı çıkartayım de bir an önce elimden çıkartayım gibi düşüncelere kapılıyor bence yanlış bir düşünce.

Gram altının yükselişleri devam edecek. Her gün yeni rekorlar kırıyor. Şu an 600 belki yarın 605'i konuşacağız. O yüzden kesinlikle ve kesinlikle bozmalarını tavsiye etmiyoruz.

Elindeki altınları bozup ev veya araba alacaksa bunlarda bir yatırım aracıdır bu konularda olursa bozabilirler. Ama onun haricinde 600'den bozayım 500'e geri gelecek diye düşüncelere kapılırlarsa çok yanlış yanılırlar ve zarar ederler.

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Yüksel, altın 700 lirayı bulur mu? sorusuna: "Bu sene olmasa da seneye mutlaka görürüz. Çünkü altın her sene yüzde 30 kazandıran bir emtiadır. Geçen senelerde biraz pandemiden dolayı sıkıntılar olmasına rağmen yine 540'lara çıktı şimdi 600 her sene yüzde 25-30 kazandıran bir emtiadır. Altın alıp da ben zarar ettim diyen hiç kimse olmaz." yanıtını verdi.

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DÜNYACA ÜNLÜ BANKADAN ALTIN TAHMİNİ

İsviçre merkezli Credit Suisse bankası altının ons fiyatıyla ilgili dikkat çeken bir tahmin yaptı.

Credit Suisse stratejistleri, altının ons fiyatının 1917 dolara doğru ilerlemesini bekliyor. Uzmanlar bu seviyenin bir test amacı taşıdığını belirterek asıl bombayı patlatıyor. Asıl zirve seviyenin yani 2075 doların beklenildiğini ifade ediliyor.

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Yani ons altın 2 bin doların üzerine çıkarsa dolar kurunun da yüksek seviyelerde olduğu göz önünde bulundurulursa gram altın 700'lü rakamlara gidebilir.

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ALTIN GÜNCEL FİYATLARI

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 652 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 625 bin 500 lira, en yüksek ise 652 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 4,2 artışla 652 bin liradan tamamladı.

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 661,20 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı’da 661 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 661,20 liradan, 4 bin 356 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 4 bin 377 liradan, 602,80 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 606,80 liradan, 4 bin 257 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 4 bin 277 liradan, 2 bin 128 liradan alınan Yarım Ziynet 2 bin 138 liradan ve bin 64 liradan alınan Çeyrek Ziynet bin 69 liradan satıldı.