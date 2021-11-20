Özgün Altın 800 olur mu? Altın kaç liraya yükselecek?
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Altın 800 olur mu? Altın kaç liraya yükselecek?

Altın'ın yükselişi gündemde.. Son dönemde ciddi yükseliş hareketlerine devam eden altının canlı fiyatları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Altın gram fiyatı, ons fiyatı, çeyrek altın, cumhuriyet altını sorgulamalarına yoğunlaşıldı. Gram fiyatı 650 bandını aşan altında yükselişin ne kadar devam edeceği, altının kaç liraya çıkacağı da merak konusu. Peki, altın 700 olur mu, altın 800 olur mu? Altın ne kadar yükselecek? Altının yükselişi devam edecek mi? İşte yatırımcıların yakından takip ettiği altın fiyatlarına illişkin son durum ve altın tahminleri haberimizde...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Altın 800 olur mu? Altın kaç liraya yükselecek?
altın

Altın gram fiyatı 20 Kasım Cumartesi günü sorgulanıyor. Tarihi zirvesini yaşıyan altının gram fiyatının yükselişine devam edip etmeyeceği merak konusu. Peki, Altın ne kadar? Altın yükselmeye devam edecek mi? İşte ayrıntılar...

ALTIN YÜKSELECEK Mİ?

Cuma günü piyasaların kapanmasıyla birlikte gram altın 672 liradan, ons altın ise 1.847 dolardan işlem gördü. Öte yandan gram altın ile ilgili çarpıcı bir tahminde bulundu. Uzmanlar tarih vererek gram altının yükselişinin devam edeceğini tahmin ediyor.

ALTIN NE KADAR OLDU?

20 Kasım güncel altın fiyatları bilgisi:

GRAM ALTIN FİYATI

659,64

663,09

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI

668,12

668,25

ALTIN/ONS ($) FİYATI

1.845,33

1.846,14

ÇEYREK ALTIN FİYATI

1.068,99

1.092,59

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

4.275,96

4.356,98

YARIM ALTIN FİYATI

2.131,30

2.185,17

ZİYNET ALTINI FİYATI

4.275,96

4.356,98

ATA ALTIN FİYATI

4.363,15

4.472,44

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

364,40

433,77

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

596,98

620,07

ALTIN 800 OLUR MU?

Uzmanlar tarih vererek gram altının 800 lira seviyelerini göreceğini açıkladı.

Haluk Özdil, gram altının 800 lira olacağına işaret ederek yaptığı açıklamada, "Benim büyük yatırımcı ile işim yok. Ben küçük yatırımcıya sesleniyorum. Altın düşmeyecek. Paranız enflasyon karşısında erimesin diye diyorum. Bazı haberler çıkıyor, altın satışları patladı.

Nisan ve Haziran ayında daha da yükselecektir. Bu aylarda ciddi artışlar bekliyoruz. Dünyada enflasyonu durdurmak mümkün değil. Eğer bu mümkün olursa altın fiyatlarının yükselişi durdurulur" ifadelerini kullandı.

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