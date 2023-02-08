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Altın bugün kaç TL?
Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 1.138 lira seviyesinde işlem görüyor.
ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın dün Washington Ekonomi Kulübünde katıldığı münazarada dezenflasyon sürecinin bazı sektörlerde başladığını belirterek, 2023'te enflasyonda önemli düşüşlerin görülmesini beklediklerini kaydetti.
Powell'ın açıklamalarının ardından para piyasalarında Fed'in mart ve mayıstaki toplantılarda 25 baz puan faiz artışına gideceğine yönelik fiyatlamaların ağırlık kazandığını kaydeden analistler, bankanın mayıs-aralık döneminde ise faizleri sabit tutacağının öngörüldüğünü bildirdi.
Analistler, Powell'ın açıklamalarının tahmin edildiği kadar şahin tonda olmaması nedeniyle altın fiyatlarının toparlandığını belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.850 doların destek, 1.900 doların direnç konumunda olduğunu söyledi.