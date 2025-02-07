Piyasalardan haftanın son verileri geldi. Altın, dolar, avro ile hisse senetleri ve BİST 100 endeksi puanı belli oldu. Yılın 1. Enflasyon Raporu'nun tanıtımı amacıyla ilk kez İstanbul Finans Merkezi'ndeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Yerleşkesi'nde düzenlenen bilgilendirme toplantısında TCMB Başkanı Fatih Karahan, 2025 sonunda enflasyonun yüzde 24 seviyesinde gerçekleşeceğini tahmin ettiklerini belirtti. Peki altın ne kadar oldu? Dolar ve Avro fiyatında son durum nedir? İşte piyasalardan gelişmeler.





ALTIN, DOLAR, AVRO, HİSSE SENETLERİ NE KADAR OLDU?





Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 0,53 azalırken, altının gram fiyatı yüzde 2,63, dolar/TL yüzde 0,34, avro/TL yüzde 0,27 artış kaydetti.





BIST 100 endeksi, en düşük 9.619,83 puanı ve en yüksek 9.962,68 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 0,53 altında 9.951,65 puandan tamamladı.





Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altın ın gram satış fiyatı bu hafta yüzde 2,63 artışla 3 bin 321 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 2,59 yükselişle 22 bin 500 liraya çıktı.





Geçen hafta sonu 5 bin 420 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 2,64 artarak 5 bin 563 liraya yükseldi.





Bu hafta ABD doları yüzde 0,34 değer kazanarak 35,9810 liraya, avro yüzde 0,27 artışla 37,3210 liraya çıktı.





Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,02, emeklilik fonları yüzde 0,47 değer kaybetti.





Kategorilerine göre bakıldığında, yatırım fonları arasında en çok kazandıranlar yüzde 3,11 ile "kıymetli maden" fonları oldu.





Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,57 ile finansal kiralama faktoring, en çok kaybettiren yüzde 0,93 ile iletişim oldu.





Küresel piyasalarda, ABD'nin ek gümrük vergilerine yönelik endişelerin sınırlı da olsa azalmasıyla karışık seyir izleniyor.

TCMB BAŞKANI KARAHAN'DAN AÇIKLAMALAR





Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Fatih Karahan, "(Faiz indirimleri) Burada herhangi bir şekilde oto pilotta değiliz, toplantıdan toplantıya gidiyoruz, veri odaklı gidiyoruz, belli bir alanımız olduğunu değerlendiriyoruz ama ihtiyatlı bir şekilde gitmek burada oldukça önemli." ifadesini kullandı.





Bu arada, ABD'de tarım dışı istihdam ocakta 143 bin kişi artarak beklentilerin altında gerçekleşirken, işsizlik oranı yüzde 4,1'den yüzde 4'e geriledi.





Bu dönemde, ortalama saatlik kazançlar aylık yüzde 0,5, yıllık yüzde 4,1 ile beklentilerin üzerinde arttı.





Analistler, tarım dışı istihdam verisinin beklentilerin altında gelmesine karşın ülkede işsizlik oranının gerilemesinin ve ortalama saatlik kazançlardaki artışın beklentilerin üzerinde gelmesinin Fed'in faiz indirimleri konusunda acele etmeyeceğine yönelik tahminleri öne çıkardığını kaydetti.





Haftaya yurt içinde ödemeler dengesi, TCMB piyasa katılımcıları anketi ve iş gücü istatistiklerinin öne çıkacağını belirten analistler, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları, ABD'de enflasyon, perakende satışlar, sanayi üretimi, Avro Bölgesinde ve İngiltere'de büyüme başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini ifade etti.





Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.960 ve 9.970 puanın direnç, 9.750 ve 9.650 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.





AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının aralık ayında 3 milyar 665 milyon dolar açık verdiğini tahmin etti.





Ekonomistler, cari işlemler açığının 2024 yılında 9 milyar 651 milyon dolar olarak gerçekleşeceğini, 2025 yılında ise 19 milyar 909 milyon dolar olacağını tahmin etti.

Altının ons fiyatı 2 bin 883 dolar





Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 2 bin 883 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,3 yükselişle 3 milyon 340 bin lira oldu.





Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 12 Ağustos 2026 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 35,65, bileşik getirisi de yüzde 38,83 seviyesinde gerçekleşti.





Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 35,8804 lira, satışta 36,0242 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 35,8081 lira, satışta 35,9516 lira olarak belirlemişti.





Uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0370, sterlin/dolar paritesi 1,2440 ve dolar/yen paritesi 151,60 düzeyinde seyrediyor. Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 0,7 artışla 74,7 dolardan işlem görüyor.



