Merkez Bankası faiz kararının ardından altın fiyatlarında hareketlilik (20 Ekim güncel altın fiyatları)

Ağustos ve eylül toplantılarında 100 baz puanlık indirim kararı alan Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, bu sefer 150 baz puanlık faiz indirimine gitti. Politika faizini yüzde 12'den 10.5'e çekti. Merkez bankası faiz kararı piyasalarda "altın düşecek mi" sorusuna neden oldu.

FAİZLER YÜKSELİNCE ALTIN, DOLAR DÜŞER Mİ?

FED faizi de, politika faizi de Dolar/TL kurunu etkiler. Bu açıdan FED faizi inerse dolar/TL kuru gevşer ama Ons fiyatları yükselir. Biri altın fiyatlarını düşürürken diğeri yükselmektedir. Eğer piyasalarda ikisinin etkisi aynı ise gram altın fiyatları değişmez.

GRAM ALTIN FİYATLARI 20 EKİM 2022

Gram altın fiyatları 20 Ekim Perşembe günü kaydedilen güncel verilere göre 992,73 lira alış ve 999,52 lira satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

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20 EKİM ÇEYREK ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Çeyrek altın fiyatları 20 Ekim günü kaydedilen verilere göre 1.556,90 lira alış ve 1.591,27 lira satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

ALTIN/ONS ($) FİYATI

1.626,44

1.626,81

YARIM ALTIN FİYATI

3.104,87

3.183,61

ATA ALTIN FİYATI

6.590,89

6.755,02

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

6.299,21

6.347,75

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

545,91

654,69

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

901,35

930,04