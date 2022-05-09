Özgün Altın fiyatları ne kadar? 9 Mayıs 2022 güncel gram altın, çeyrek altın kaç TL?
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Altın fiyatları ne kadar? 9 Mayıs 2022 güncel gram altın, çeyrek altın kaç TL?

Vatandaşların en çok merak ettiği ve araştırdığı konuların başında güncel altın fiyatları yer alıyor. 9 Mayıs Pazartesi yani haftanın ilk gününde düşüşe geçen altın alıcıları sevindirdi. Güncel altın fiyatlarını takip edenler isse güncel 9 Mayıs 2022 altın fiyatlarını oldukça merak ediyor. Peki, çeyrek, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar? 9 Mayıs 2022 güncel altın fiyatları...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Altın fiyatları ne kadar? 9 Mayıs 2022 güncel gram altın, çeyrek altın kaç TL?
​Altın fiyatları ne kadar?

Altın fiyatlarındaki düşüş alıcıların yüzünü güldürdü. 9 Mayıs Pazartesi günü itibariyle değer kaybeden altın sonrası vatandaşlar en çok çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? sorularına yanıt aramaya başladı. İşte 9 Mayıs gram ve çeyrek altın fiyatlarını sizler için hazırladık...

Gram altın

911,59

919,19

Altının gram fiyatı, haftaya düşüşle başlamasının ardından 901,3 lira seviyesinde işlem görüyor.

Geçen haftanın son işlem gününde, ons fiyatı ve dolar kurundaki artışa paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,9 yükselişle 905,2 liradan tamamladı.

9 Mayıs 2022 altın fiyatları.
9 Mayıs 2022 altın fiyatları.

Çeyrek altın

1.442,66

1.474,52

Altının gram fiyatı, yeni haftaya düşüşle başlamasının ardından saat 10.00 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,4 azalışla 901,3 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.479 lira, Cumhuriyet altını da 6.040 liradan satılıyor.

Cuma günü yükseliş eğiliminde hareket eden altının ons fiyatı, günü yüzde 0,3 artışla 1.883,4 dolardan tamamlamasının ardından şu dakikalarda yüzde 0,6 azalışla 1.872,1 dolardan işlem görüyor.

9 Mayıs 2022 altın fiyatları.
9 Mayıs 2022 altın fiyatları.

Analistler, devam eden jeopolitik riskler ve Çin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirlerinin enflasyonist baskılara ilişkin endişeleri artırmasının yanı sıra ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyonla mücadelede başarısız olabileceği ve daha şahin politikaların gerekebileceği beklentisi ile altının ons fiyatının gerilediğini bildirdi.

Bu hafta, Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının piyasaların odağında yer alacağını belirten analistler, veri gündeminde ise yurt içinde sanayi üretimi ve işsizlik oranı, yurt dışında ABD, Çin ve Almanya'da enflasyon, İngiltere'de büyüme, Avro Bölgesinde sanayi üretiminin izleneceğini kaydetti.

Analistler, bugün veri gündeminin sakin olduğunu, tahvil faizleri ve dolar endeksinin seyrinin yakından izleneceğini ifade ederek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.850 doların destek, 1.910 doların direnç konumunda bulunduğunu söyledi.

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