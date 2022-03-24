Özgün Altın 1000 TL olur mu? Güncel gram altın, çeyrek altın fiyatları
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Altın 1000 TL olur mu? Güncel gram altın, çeyrek altın fiyatları

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'ün yapmış olduğu açıklamalardan sonra altın fiyatları arttı. Güncel altın fiyatları 24 Mart gram altın, çeyrek, ons altın fiyat araştırmaları gündemden düşmüyor. Ekonomi piyasaları ve yatırım yapmak isteyen vatandaşlar gram altın ve çeyrek altın fiyatı son durum merak konusunu araştırıyor. Peki, uzun vadeli yatırımların en fazla tercih edilenlerinden olan çeyrek altın, 24 Mart 2022 Perşembe ne kadar oldu? Çeyrek altın kaç TL? İşte 24 Mart Perşembe günü gram altın fiyatları...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Altın 1000 lira olur mu? Güncel altın fiyatları, çeyrek altın, gram altın fiyatları
altın fiyatları

Altın fiyatlarındaki gelişmeler vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Haftanın dördüncü iş gününde çeyrek altın fiyatları canlı rakamlar merak konusu oldu. İşte 24 Mart canlı altın fiyatları...

ALTIN NE KADAR OLDU?

24 Mart Perşembe günü saat 17.43 itibarıyla gram altın 935,44 liradan, çeyrek altın ise 1.527,44 liradan işlem görüyor.

Gram altın ne kadar?

Gram altın, alış 918 TL, satış 926 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 917 TL. 9 TL yükseliş gerçekleşti.

10 gram altın ne kadar?

10 gram altın, 24 Mart 2022 Perşembe günü 9.239 TL'den işlem görmektedir.

Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın, alış 1.500 TL, satış 1.531 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 1.519 TL. 12 TL yükseliş gerçekleşti.

Cumhuriyet altını ne kadar?

Cumhuriyet altını, alış 6.176 TL, satış 6.238 TL. Geçen hafta cumhuriyet altının satış değeri 6.190 TL. 48 TL yükseliş gerçekleşti.

Yarım altın ne kadar?

Yarım altın, alış 3.001 TL, satış 3.062 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 3.039 TL. 23 TL yükseliş gerçekleşti.

Tam altın ne kadar?

Tam altın, alış 6.065 TL, satış 6.126 TL. Geçen hafta tam altının satış değeri 6.078 TL. 48 TL yükseliş gerçekleşti.

Reşat altın ne kadar?

Reşat altın, alış 6.050 TL, satış 6.111 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 6.064 TL. 47 TL yükseliş gerçekleşti.

ALTIN 1000 TL OLUR MU?

Ekonomi uzmanı İslam Memiş, yatırımcılara tavsiyelerde bulundu.

En iyi yatırım aracının altın olduğunu söyleyen İslam Memiş, yakın zamanda fiziki altın bulmanın zor olacağını belirtti.

Memiş, "Altın, bütün devletlerin merkez bankalarında bulunması gereken ve swap karşılığı olan bir madendir." diye konuştu.

"Altın dünyada en az bulunan madenlerin başında gelir.

Rusya’da fiziki altın alımı devlet tarafından yasaklandı ve bir ilke imza atıldı.

En karlı ve kazançlı yatırımın altın olduğunu rahatça söyleyebiliriz.

Yıllık gelirimizi altına endekslesek ve yatırımlarımızı ona göre yaparsak kar elde etmiş oluruz.

Dünya üzerinde şu dönemde büyük bir kriz var.

Zengin fakir fark etmeksizin tasarruf etmezsek bu dünya krizinde kazançlı çıkmamız mümkün değil.

Son zamanlarda en çok kaybeden para biriminin de Euro olduğunu söylemek mümkün"

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