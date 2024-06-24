Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın fiyatları tek tek araştırılıyor. Altın fiyatlarındaki alış - satış durumu anlık takip yoğun ilgi görüyor. İşte altının 24 Haziran 2024 tarihli fiyatlar.
ALTIN FİYATLARI 24 HAZİRAN 2024
Piyasalarda haftanın ilk iş gününde alış ve satış fiyatları şu
şekilde:
GRAM ALTIN FİYATI
Satış: 2,430.4200
Alış: 2,451.2560
ALTIN/ONS FİYATI
Satış: 2.366,28
Alış: 2.366,63
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Satış: 4,073.6060
Alış: 4,156.7410
CUMHURİYET ALTINI
Satış: 16,766.3680
Alış: 16,935.7250
YARIM ALTIN FİYATI
Satış: 8,147.2130
Alış: 8,313.4830
TAM ALTIN FİYATI
Satış: 16,460.6950
Alış: 16,626.9650
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Satış: 1,419.6450
ALTIN FİYATLARI YÜKSELDİ Mİ?
Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 450 liradan yaparken; 24 Haziran Pazartesi günü saat 07.25 itibarıyla 2 bin 453 TL'den işlem görüyor. Bir önceki kapanışı 4 bin 006 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 4 bin 010 TL'den alıcı buluyor.