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Altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Altın fiyatları yükselişte mi? 24 Haziran canlı altın fiyatları

Altın fiyatları son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Yatırımcıların güvenli limanı altın, yeni haftaya yükselişle başladı. 24 Haziran Pazartesi günü saat 07.25 itibarıyla altının ons fiyatı 2 bin 325 dolardan işlem görürken; gram altın bugün 2 bin 453 TL'den alıcı buluyor. Altın fiyatları ne kadar? Gram altın kaç tl oldu? İşte 24 Haziran canlı altın fiyatları...

09:15 - 24/06/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Altın fiyatları
Altın fiyatları

Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın fiyatları tek tek araştırılıyor. Altın fiyatlarındaki alış - satış durumu anlık takip yoğun ilgi görüyor. İşte altının 24 Haziran 2024 tarihli fiyatlar.

ALTIN FİYATLARI 24 HAZİRAN 2024

Piyasalarda haftanın ilk iş gününde alış ve satış fiyatları şu

şekilde:

GRAM ALTIN FİYATI

Satış: 2,430.4200

Alış: 2,451.2560

ALTIN/ONS FİYATI

Satış: 2.366,28

Alış: 2.366,63

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Satış: 4,073.6060

Alış: 4,156.7410

CUMHURİYET ALTINI

Satış: 16,766.3680

Alış: 16,935.7250

YARIM ALTIN FİYATI

Satış: 8,147.2130

Alış: 8,313.4830

TAM ALTIN FİYATI

Satış: 16,460.6950

Alış: 16,626.9650

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

Satış: 1,419.6450

ALTIN FİYATLARI YÜKSELDİ Mİ?

Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 450 liradan yaparken; 24 Haziran Pazartesi günü saat 07.25 itibarıyla 2 bin 453 TL'den işlem görüyor. Bir önceki kapanışı 4 bin 006 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 4 bin 010 TL'den alıcı buluyor.


Altın alacaklar dikkat! Fiyatlarda hareketlilik başladı: Psikolojik sınır aşılmak üzere 23 Haziran 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile anlık çeyrek altın fiyatı

Bugün altın fiyatları merak edenler için güncel fiyatları derledik. Altın piyasasındaki dalgalanmalar ve ekonomik gelişmeler, yatırımcıların dikkatini çekmeye devam ediyor. Dünden beri yükselişe geçen altın fiyatları, yatırımcıların yüzünü güldürmeye devam ediyor. Cuma günü güncel gram fiyatı 2,504 TL'ye kadar çıkmıştı. Anlık altın fiyatlarını takip eden yatırımcı, güncel altın fiyatı bugün ne kadar? Altın yükseldi mi? sorularına cevap arıyor. Peki, çeyrek altın ve gram altın fiyatları bugün kaç TL? Altın alınmalı mı satılmalı mı, altın fiyatı düşecek mi yükselecek mi? İşte, 23 Haziran 2024 altın fiyatları alış-satış rakamları son durum...


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