Altın ne kadar? - 25 Eylül Salı

Altın piyasasında, en düşük 235 bin, en yüksek ise 237 bin 750 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,04 düşüşle 237 bin 750 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 153 milyon 170 bin 387,32 lira, işlem miktarı ise 647 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 155 milyon 51 bin 416,81 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Sardes Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi, Rona Döviz ve Kıymetli Maden, Uğuras Kıymetli Madenler ve EHG Döviz ve Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS

Önceki Kapanış 240.250,00 1.200,00

En Düşük 235.000,00 1.199,00

En Yüksek 237.750,00 1.200,85

Kapanış 237.750,00 1.200,85

Ağırlıklı Ortalama 236.120,69 1.199,84

Toplam İşlem Hacmi (TL) 153.170.387,32

Toplam İşlem Miktarı (Kg) 647,20

Toplam İşlem Adedi 20

Dolar yükselişine Erdoğan'dan açıklama " Dolar düşer mi, yükselir mi? Dolar ne kadar?" sorularının yanıtı haberimizde. Dolar, tüm tarihin en yüksek seviyesini gördü. Dolarda sert yükseliş ve sert düşüş devam ediyor. Dolar fiyatları şu dakikalarda 6.80 TL seviyesinde hareket ediyor. Euro ise 7.46 TL seviyesinde bulunuyor. Piyasalar, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın bugün açıkladığı 'yeni ekonomi modeli' toplantısını takip etti.DOLAR NE KADAR? (18 Eylül 2018)Serbest piyasada dolar 6,3450 liradan, euro ise 7,4290 liradan güne başladı.İstanbul Kapalıçarşı’da 6,3430 liradan alınan dolar 6,3450 liradan, 7,4270 liradan alınan euro ise 7,4290 liradan satılıyor. Önceki kapanışta dolar 6,2860 liradan, euro ise 7,3550 liradan satılmıştı.DOLAR ALIŞ SATIŞ KURLARIİstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:PERŞEMBE CUMA İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle: İSTANBUL ALIŞ SATIŞABD Doları 6,3570 6,3580Avro 7,4460 7,4470Sterlin 8,3460 8,3840ANKARA ABD Doları 6,3200 6,4000Avro 7,3850 7,4850Sterlin 8,1510 8,4380ERDOĞAN: DOLAR MOLAR BİZİM YOLLARIMIZI KESMEZCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Dolar molar bizim yollarımızı kesmez. Hiç endişe etmeyin. Yastığının altında doları, avrosu altını olan varsa gitsin TL ile bankalarımızda bozdursun bu bir yerli mili mücadeledir" dedi."Çözemeyeceğiz kriz yoktur"Erdoğan, Bayburt'un büyük bir potansiyele sahip olduğunu, doğru bir şekilde değerlendirildiğinde ehram dokumacılığı ve taş işçiliğinin bile tek başına şehri kalkındırmaya yeteceğini vurguladı.Gelecek dönemde Bayburt'un yeni hizmetlerle yatırımlarla geliştirileceğini, kadim tarihe uygun konuma getirileceğini bildiren Erdoğan, spor salonu ve stat yatırımlarının da tamamlanacağını ifade etti."Bizim asıl gündemimiz Bayburt'u kalkındırmaktır, Türkiye'yi büyütmektir, bölgemizdeki kardeşlerimizin acısını dindirmektir." diyen Erdoğan, "Rabbim, bizi ülkemize ve milletimize hizmet yolundan ayırmasın. Bu millet, bu Bayburtlum arkamızda olduğu sürece Allah'ın izni ve yardımıyla üstesinden gelemeyeceğiz mesele, çözemeyeceğimiz kriz, terör örgütü yoktur." değerlendirmesini yaptı.Erdoğan, konuşmasının sonunda 24 Haziran'daki seçimlerde verilen destekten dolayı Bayburtlulara teşekkür etti.ERDOĞAN: EKONOMİK SAVAŞI KAYBETMEYECEĞİZ Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yükselen döviz kuru ile "Ekonomik savaşı kaybetmeyeceğiz" dedi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, teşekkür ziyaretlerine 24 Haziran seçimlerinde yüzde 82 ile en yüksek oyu aldığı Bayburt’tan başladı. Baksı Müzesi ziyaretinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekiler cuma namazı için Ulu Cami’ye gitti. Camide yükselen döviz kuru ile ilgili konuşan Erdoğan, "Ekonomik savaşı kaybetmeyeceğiz" dedi.Video: Başkan Erdoğan: Ekonomik savaşı kaybetmeyeceğizRUS PARASI DOLAR KARŞISINDA DEĞER KAYBEDİYORABD’den gelen yaptırım haberleriyle Rus rublesi dolar karşısında 3 Ağustos 2016’dan beri en düşük seviyeye geriledi. 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Doların, piyasa derinliği yüksek gelişmiş ülke para birimleri sepetine karşı değerini gösteren dolar endeksi, 96,52 ile 28 Haziran 2017'den bu yana en yüksek seviyesini gördü.ABD'de son zamanlarda açıklanan makroekonomik veriler, ekonomik aktiviteye ilişkin pozitif görünümü desteklerken, enflasyondaki yükselişin devam etmesi de Fed'in faiz artırımını ve bilanço küçültme adımlarını sürdüreceği beklentilerini destekledi.TRUMP'DAN SKANDAL TÜRKİYE PAYLAŞIMIABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'ye yönelik skandal paylaşımlarına bir yenisini ekleyerek, çelik ve alüminyum için gümrük verilerini vergileri iki katına çıkardığını duyurdu.Trump, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Türk lirasının ABD doları karşısında hızla düştüğünü" ifade ederek, Türkiye'den gelen çelik ve alüminyum üzerindeki gümrük vergilerinin ikiye katlanmasına onay verdiğini duyurdu.Trump, "Alüminyumda bu oran artık yüzde 20, çelikte de yüzde 50 olacak. 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İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

PAZARTESİ SALI

Alış Satış Alış Satış

24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 238,80 239,00 237,00 237,20

Cumhuriyet Ata Lira 1.574,00 1.595,00 1.562,00 1.583,00

22 Ayar Bilezik(Gr.) 218,00 222,00 216,00 220,00

Lira(Tam) Ziynet 1.538,00 1.558,00 1.526,00 1.546,00

Yarım Ziynet 769,00 779,00 763,00 773,00

Çeyrek Ziynet 385,00 390,00 381,00 386,00