Özgün Altın düşecek mi? Gram altın, çeyrek altın güncel altın fiyatları
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Altın düşecek mi? Gram altın, çeyrek altın güncel altın fiyatları

Altın fiyatları canlı ve güncel rakamları ile araştırma konusu olmaya devam ediyor. Son dönemde yaşadığı artışla gündeme gelen altının gram fiyatının seyri yakından takip ediliyor. Yılın ilk ayında altın fiyatları son durumu nedir? Altın ne kadar oldu? Gram altın çeyrek altın ne kadar? Altın düşecek mi? Altın fiyatlarında son durum haberimizde...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Altın düşecek mi? Gram altın, çeyrek altın güncel altın fiyatları
altın

Altın fiyatları Amerikan Merkez Bankası (FED)'in beklenenden erken faiz arttırımına gidilebileceği yönünde geçtiğimiz ay gerçekleştirilen toplantı tutanaklarının yayımlanmasının ardından yeni işlem gününe yükselişle başladı. Gram altın 6 Ocak tarihinde Borsa İstanbul'da ne kadar?

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

6 Ocak 2022 tarihine ait güncel atlın fiyatları şöyle:

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 5.215,00

SATIŞ: 5.294,00

ATA ALTIN

ALIŞ: 5.236,00

SATIŞ: 5.290,00

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 713,29

SATIŞ: 734,84

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 1.276,00

SATIŞ: 1.294,00

TAM ALTIN

ALIŞ: 5.031,27

SATIŞ: 5.135,01

GRAM ALTIN

ALIŞ: 784,19

SATIŞ: 784,37

ALTIN DÜŞECEK Mİ?

Altının 2022’de nasıl performans göstereceğine dair görüş ayrılıkları ise sürüyor. Evy Hambro analistleri reel faizler, doların performansı ve güvenli varlıklara talebin artmasıyla altın fiyatlarının tırmanmasını bekliyor. JP Morgan ise küresel ekonomik toparlanmanın devam etmesiyle altının daha da baskılanacağını düşünüyor.

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