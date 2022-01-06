Altın düşecek mi? Gram altın, çeyrek altın güncel altın fiyatları Altın fiyatları canlı ve güncel rakamları ile araştırma konusu olmaya devam ediyor. Son dönemde yaşadığı artışla gündeme gelen altının gram fiyatının seyri yakından takip ediliyor. Yılın ilk ayında altın fiyatları son durumu nedir? Altın ne kadar oldu? Gram altın çeyrek altın ne kadar? Altın düşecek mi? Altın fiyatlarında son durum haberimizde...

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