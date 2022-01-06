Altın düşecek mi? Gram altın, çeyrek altın güncel altın fiyatları

Altın fiyatları Amerikan Merkez Bankası (FED)'in beklenenden erken faiz arttırımına gidilebileceği yönünde geçtiğimiz ay gerçekleştirilen toplantı tutanaklarının yayımlanmasının ardından yeni işlem gününe yükselişle başladı. Gram altın 6 Ocak tarihinde Borsa İstanbul'da ne kadar?
ALTIN FİYATLARI NE KADAR?
6 Ocak 2022 tarihine ait güncel atlın fiyatları şöyle:
CUMHURİYET ALTINI
ALIŞ: 5.215,00
SATIŞ: 5.294,00
ATA ALTIN
ALIŞ: 5.236,00
SATIŞ: 5.290,00
22 AYAR BİLEZİK
ALIŞ: 713,29
SATIŞ: 734,84
ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 1.276,00
SATIŞ: 1.294,00
TAM ALTIN
ALIŞ: 5.031,27
SATIŞ: 5.135,01
GRAM ALTIN
ALIŞ: 784,19
SATIŞ: 784,37
ALTIN DÜŞECEK Mİ?
Altının 2022’de nasıl performans göstereceğine dair görüş ayrılıkları ise sürüyor. Evy Hambro analistleri reel faizler, doların performansı ve güvenli varlıklara talebin artmasıyla altın fiyatlarının tırmanmasını bekliyor. JP Morgan ise küresel ekonomik toparlanmanın devam etmesiyle altının daha da baskılanacağını düşünüyor.