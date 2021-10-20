Özgün Altın ne kadar? Gram altın, çeyrek altın 20 Ekim güncel altın fiyatları
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Altın ne kadar? Gram altın, çeyrek altın 20 Ekim güncel altın fiyatları

Altın kaç TL oldu? Altın fiyatlarındaki yükselişin ardından vatandaşlar güncel altın fiyatlarını takip ediyor. 20 Ekim Çarşamba günü vatandaşlar altın fiyatlarını araştırıyor. Gram altın ne kadar oldu? Çeyrek altın kaç TL? Altın alış ve satış fiyatları ile piyasalarda son durum haberimizde...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Altın ne kadar? Gram altın, çeyrek altın 20 Ekim güncel altın fiyatları
altın fiyatları

Son dönemlerde altın fiyatlarının durmadan değişime uğraması vatandaşlar tarafından altın fiyatlarının yakından takip edilmesine neden oluyor. Güncel altın fiyatları, altın alış ve satış fiyatları araştırılmakta. Peki, bugün altın ne kadar?

ALTIN NE KADAR OLDU?

Ons altının bin 776 dolara çıkmasıyla birlikte iç piyasadaki altın fiyatları da bu oranlarda dengelendi. Yükselişe geçen altın piyasasında 20 Ekim güncel gram altının fiyatı 529 TL olarak işlem görüyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 528,63 TL'den yapan gram altın şu anda 529,98 TL alış ve 530,05 TL satış fiyatına sahip. Diğer yandan önceki gün gram altın gün içerisinde 535 lira seviyesine kadar yükselmişti.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 3.474,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 3.411,00 TL alış ve 3.482,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 1.744,00 TL üzerinden yapan yarım altında ibre aşağıyı gösteriyor. Yarım altın 1.717,00 TL alış ve 1.748,00 TL satış fiyatına sahip.

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