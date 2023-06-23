|
Özgün

Altın rekor tazeledi: Gram altın bugün kaç TL?

‘Altın kaç tl oldu?, Altın fiyatlarında son durum ne?’ soruları gelen yeni rekor sonrası yatırımcıların sorduğu sorular arasında yer aldı. Merkez Bankası’nın dün açıkladığı faiz kararı sonra gram ve dolarda artış görüldü. Dolar/TL’deki yükselişin etkisiyle iç piyasada gram altın 22 Haziran Perşembe günü rekor tazeleyerek 1504 TL oldu. Altının gram fiyatı yeni güne tekrar bir rekor kırarak başladı. Peki tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 23 Haziran 2023 Cuma günü altın fiyatlarında son durum.

09:41 . 23/06/2023 Cuma
Yeni Şafak
ALTIN KAÇ TL OLDU? | 23 Haziran 2023 gram, yarım, tam ve çeyrek fiyatları

ALTIN KAÇ TL OLDU? | 23 Haziran 2023 gram, yarım, tam ve çeyrek fiyatları

‘Altın fiyatları son durumu ne, gram altın bugün ne kadar, kaç TL oldu?’ sorusu gündemdeki yerini aldı. 22 Haziran Perşembe günü Merkez Bankası’nın faiz kararı sonrası dolar/TL’deki yükselişin etkisiyle iç piyasada gram altın rekor tazeledi. Altın yatırımcısı anlık altın fiyatlarını yakından takip ediyor. Peki, bugün çeyrek altın ne kadar, gram altın kaç TL? İşte detaylar.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM, GRAM KAÇ TL OLDU? (23 HAZİRAN 2023 CUMA)

Önceki kapanışı 1.531,02 TL'den yapan gram altın bugün 1.541,29 TL alış, 1.541,59 satış fiyatından işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 10.009,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 9.729,00 liradan alınıyor, 10.085,00 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 5.027.00 TL üzerinden yapan yarım altın 4.872,00 liradan alınıyor, 5.065,00 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 2.514,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 23 Haziran itibariyle 2.443,00 liradan alınıyor, 2.533,00 liradan satılıyor.

TAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Tam altın 23 Haziran günü 9.568.74 TL alış, 9,796,46 TL satış fiyatından el değiştiriyor.


Altın fiyatları son durum: Altın düştü mü çıktı mı? Analistler yorumladı
Altın fiyatları son durum: Altın düştü mü çıktı mı? Analistler yorumladı

Altın fiyatları bugün ne kadar olduğu yatırımcıların takibinde. Merkez Bankası Haziran ayı faiz kararını açıkladı. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizini 6,5 puan artışla yüzde 15'e yükseltti. TCMB böylece 27 ay sonra ilk kez faiz artırmış oldu. Merkez'in faiz artırımı kararı sonrası altın fiyatları sorgulanıyor. Ons altın fiyatı 1.929,11 dolardan işlem görüyor. Serbest piyasa yarım altın 4.837,00 TL seviyesinde hareket ediyor. 22 ayar bilezik fiyatı ise 1.336,89 TL. Peki çeyrek altın fiyatları ne oldu? Cumhuriyet, yarım, tam altın kaç TL? 14 ayar bilezik alış satış fiyatı nedir? Altın düşecek mi çıkacak mı? Analistler yorumla ne yönde? İşte altın fiyatları son durum.


#gram altın
#çeyrek altın
#tam altın
#ons altın
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
26-27 Haziran bankalar açık mı?