Altın rekor tazeledi: Gram altın bugün kaç TL?

Altın fiyatları bugün ne kadar olduğu yatırımcıların takibinde. Merkez Bankası Haziran ayı faiz kararını açıkladı. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizini 6,5 puan artışla yüzde 15'e yükseltti. TCMB böylece 27 ay sonra ilk kez faiz artırmış oldu. Merkez'in faiz artırımı kararı sonrası altın fiyatları sorgulanıyor. Ons altın fiyatı 1.929,11 dolardan işlem görüyor. Serbest piyasa yarım altın 4.837,00 TL seviyesinde hareket ediyor. 22 ayar bilezik fiyatı ise 1.336,89 TL. Peki çeyrek altın fiyatları ne oldu? Cumhuriyet, yarım, tam altın kaç TL? 14 ayar bilezik alış satış fiyatı nedir? Altın düşecek mi çıkacak mı? Analistler yorumla ne yönde? İşte altın fiyatları son durum.