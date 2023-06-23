Altın rekor tazeledi: Gram altın bugün kaç TL?

ALTIN KAÇ TL OLDU? | 23 Haziran 2023 gram, yarım, tam ve çeyrek fiyatları
‘Altın fiyatları son durumu ne, gram altın bugün ne kadar, kaç TL oldu?’ sorusu gündemdeki yerini aldı. 22 Haziran Perşembe günü Merkez Bankası’nın faiz kararı sonrası dolar/TL’deki yükselişin etkisiyle iç piyasada gram altın rekor tazeledi. Altın yatırımcısı anlık altın fiyatlarını yakından takip ediyor. Peki, bugün çeyrek altın ne kadar, gram altın kaç TL? İşte detaylar.
ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM, GRAM KAÇ TL OLDU? (23 HAZİRAN 2023 CUMA)
Önceki kapanışı 1.531,02 TL'den yapan gram altın bugün 1.541,29 TL alış, 1.541,59 satış fiyatından işlem görüyor.
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?
Önceki kapanışını 10.009,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 9.729,00 liradan alınıyor, 10.085,00 liradan satılıyor.
YARIM ALTIN NE KADAR?
Önceki kapanışını 5.027.00 TL üzerinden yapan yarım altın 4.872,00 liradan alınıyor, 5.065,00 liradan satılıyor.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?
Çeyrek altın, son kapanışını 2.514,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 23 Haziran itibariyle 2.443,00 liradan alınıyor, 2.533,00 liradan satılıyor.
TAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?
Tam altın 23 Haziran günü 9.568.74 TL alış, 9,796,46 TL satış fiyatından el değiştiriyor.