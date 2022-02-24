Altın fiyatları: Rusya-Ukrayna savaşında altın düşer mi çıkar mı?

Rusya-Ukrayna savaşı sonrası altında ciddi bir yükseliş oldu. Peki altının güncel fiyatı ne kadar? Gram ne kadar? Çeyrek ne kadar? İşte altının 24 şubat tarihinde güne başladığı güncel fiyat listesi...

Gram altın

Gram altın fiyatları 24 Şubat Perşembe günü saat 10.00'da kaydedilen güncel verilere göre 883 lira alış ve 890 lira satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

Çeyrek altın

Çeyrek altın fiyatları 24 Şubat Perşembe günü saat 10.00'da kaydedilen güncel verilere göre 1.412 lira alış ve 1.444 lira satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

Rusya-Ukrayna savaşında altın düşer mi çıkar mı?

Altının gram fiyatı, bugün yükseliş eğilimini üst üste 7. işlem gününe taşıyarak saat 10.30 itibarıyla yüzde 4,6 artışla 888 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.456 lira, Cumhuriyet altını da 5.950 liradan satılıyor.

Rusya'nın Ukrayna işgalini resmen başlatmasının ardından altın ve petrol fiyatları hızla yükselirken, dolar da diğer para birimleri karşısında değer kazandı.

Brent petrolün varil fiyatı 2014'ten bu yana ilke kez 100 doları görürken, altının ons fiyatı ise Ocak 2021'den bu yana en yüksek seviye olan 1.949 dolara kadar çıktı. Ons altın şu dakikalarda dünkü kapanışa göre yüzde 1,7 artışla 1.941 dolar seviyelerinde işlem görüyor.

Analistler, Rusya-Ukrayna krizine dair haber akışının gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirterek, güvenli liman olarak nitelendirilen altına talebin devam ettiğini söyledi.

Altın fiyatları ne kadar?

Spot Altın

Spot Altın TL/Gr Fiyatı

881,42

881,57

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Cumhuriyet Altın

5.641,06

5.747,84

Altın fiyatları ne kadar?

Yarım Altın

2.811,71

2.882,73

Ziynet Altın

5.641,06

5.747,84

Altın fiyatları ne kadar?

Ata Altın

5.602,92

5.742,71

14 ayar altın bilezik

Gram fiyatı

484,49

583,50

22 ayar altın bilezik

Gram fiyatı

801,54

830,00

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