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Amasya’da sis etkili oluyor

Amasya’nın Taşova ve Suluova ilçelerinde iki gündür etkili olan yoğun sis, görüş mesafesini yer yer 10 metrenin altına düşürdü. Sis, Taşova ilçe merkezi ile D100 karayolunda etkisini gösterdi. Yetkililer, sürücüleri, sisin etkili olduğu yerlerde dikkatli olmaları, sis dağılana kadar acil olmadıkça yola çıkmamaları konusunda uyardı. Amasya 5 günlük hava durumuna haberimizden ulaşabilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Amasya 5 günlük hava durumu
Amasya 5 günlük hava durumu

Amasya'nın Taşova ve Suluova ilçelerinde yoğun sis, hayatı olumsuz etkiledi.

GÖRÜŞ MESAFESİ 10 METRENİN ALTINA DÜŞTÜ

Taşova ilçesinde iki gündür etkili olan yoğun sis, görüş mesafesini yer yer 10 metrenin altına düşürdü. Sis, Taşova ilçe merkezi ile D100 kara yolunda etkisini gösterdi.

Yetkililer, sürücüleri, sisin etkili olduğu yerlerde dikkatli olmaları, sis dağılana kadar acil olmadıkça yola çıkmamaları konusunda uyardı.

Geceden bu yana etkisini gösteren yoğun sis nedeniyle Amasya-Suluova kara yolunda da araçlar kontrollü ilerledi.

Görüş mesafesinin düştüğü Suluova merkezde polis ekipleri kavşaklarda tedbir aldı.

AMASYA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

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