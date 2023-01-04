Amasya’da sis etkili oluyor Amasya’nın Taşova ve Suluova ilçelerinde iki gündür etkili olan yoğun sis, görüş mesafesini yer yer 10 metrenin altına düşürdü. Sis, Taşova ilçe merkezi ile D100 karayolunda etkisini gösterdi. Yetkililer, sürücüleri, sisin etkili olduğu yerlerde dikkatli olmaları, sis dağılana kadar acil olmadıkça yola çıkmamaları konusunda uyardı. Amasya 5 günlük hava durumuna haberimizden ulaşabilirsiniz.

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