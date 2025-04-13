AFAD'ın verilerin göre Amasya'da 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı çevre illerden de hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Amasya Taşova'da 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Söz konusu deprem Samsun ve Giresun'dan da hissedildi. Buna göre deprem, yerin 6.21 kilometre altında gerçekleşti.

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Amasya’da deprem fay hattı nereden geçiyor?

Sismik olarak dünyanın en diri faylarından birini oluşturan Kuzey Anadolu Fayı üzerinde bulunan Amasya’nın altında toplam 5 adet deprem potansiyeli taşıyan fay bulunuyor.

Amasya Valiliği ve Maden Tetkik ve Arama (MTA) Orta Anadolu 1. Bölge Müdürlüğü işbirliğiyle hazırlanan Amasya’nın doğal kaynaklar potansiyelini gösteren çalışmaya göre, Kuzey Anadolu Fayı’nın tarihsel ve aletsel dönemlerde depremler ürettiği bilinen ve yıkıcı depremler oluşturma potansiyeli taşıyan etkin faylardan birisi olduğu, bu fayın Amasya sınırları içerisinde kalan sengmentlerinde 1939, 1942 ve 1943 yıllarında büyük ve yıkıcı depremlerin meydana geldiği belirtildi.

Birinci derecede deprem kuşağında bulunan ve büyük ölçekte deprem üretebilecek aktif fayların tam ortasında yer alan ve deprem potansiyeli taşıyan önemli ve aktif faylar arasında Kuzey Anadolu Fayı, Esençay Merzifon Fayı, Ezinepazar Sungurlu Fayı, Almus Fayı, Turhal Fayı ve Çorum Sulhançayı Fayı’nın ortasında bulunan Amasya’da Almus Fayı dışındaki fayların bazı kısımları kent merkezi içinde bulunuyor.

2007 yılında hazırlanan kaynağa göre, doğuda Doğu Anadolu Fayı’nın Karlıova birleşim noktasından başlayan ve orta kesim civarında dışa bükey yay yaparak Mudurnu Vadisi sengmentinin batı ucuna kadar devam eden Kuzey Anadolu Fayı, Mudurnu Vadisi sengmentinin batısında 2 ana kola ayrılarak kuzeydeki kol Sapanca ve Armutlu Yarımadası’nın kuzey kenarını izleyerek Marmara Denizi içerisinden Saroz Körfezi’ne doğru uzanıyor. Güneyde kalan kol ise Gevye, Mekece ve İznik boyunca uzanarak Bandırma ve daha sonra Biga Yarımadası’nı izleyerek Ege Denizi’ne doğru devam ediyor.









MTA’nın hazırladığı kaynakta Esençay Merzifon Fayı’nda 1942 yılında, Çorum Sulhançayı Fayı üzerinde 1996 yılında can kaybı ve mal kaybına neden olan depremler meydana geldiği açıklanırken, Esençay Merzifon Fayı’nın Niksar Ovası ile Tekke beldesi arasında kalan bölümü ile Yeşilırmak Vadisi ile Merzifon Ovası’nda bulunan bölümlerinin yakın tarihsel dönemde ve son yüzyılda kırılmadığı, fayın bu bölümlerinin yıkıcı deprem oluşturma olasılığının olduğu kaydedildi. Kaynağa göre, Anadolu’daki en eski yerleşim yerlerinden birisi olan Amasya’nın birinci derecede deprem bölgesinde bulunduğu, coğrafi konumu ve genç tektonizma içerisinde aldığı yer nedeniyle tarih boyunca birçok depreme şahit olduğu ifade edildi.



