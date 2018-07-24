Amasya’da yolcu otobüsüyle TIR çarpıştı: 22 yaralı

Amasya haberleri: Amasya’nın Gümüşhacıköy ilçesinde yolcu otobüsüyle büyükbaş hayvan yüklü TIR'ın çarpıştığı kazada otobüsteki 22 yolcu yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Iğdır’dan İstanbul yönüne giden Erol Kılıç yönetimindeki 65 NZ 926 plakalı yolcu otobüsü, önünde seyir halindeki Halit Durmuş’un kullandığı 49 D 6428 plakalı büyükbaş hayvan yüklü TIR'a çarptı. Kazada ön kısmında hasar meydana gelen otobüsteki yolculardan 22’si yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Gümüşhacıköy ve Amasya merkezdeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

TIR'da kurbanlık hayvanların sahibi Mehmet Ulakçı kaza anını anlattı. Polis ekiplerinin inceleme yaptığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.