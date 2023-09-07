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Amazon Prime Gaming’de Eylül ayında 7 oyun ücretsiz: FM 2023 için son gün!

Amazon Prime Gaming, Eylül ayında birbirinden güzel 7 oyunu ücretsiz yapacağını açıkladı. Listede 7 Eylül için Football Manager 2023 bulunuyor. Oyun tutkunları heyecanlandıran gelişme sonrası ücretsiz olacak oyunları hangi tarihte nasıl indirileceği merak ediliyor. Peki, Amazon Prime Gaming Eylül ayı ücretsiz oyunları hangileri? Ücretsiz oyunlar nereden, nasıl indirilir? İşte detaylar.

10:05 . 7/09/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Amazon Prime Gaming Eylül ayı ücretsiz oyunları hangileri?

Amazon Prime Gaming Eylül ayı ücretsiz oyunları hangileri?

Amazon'un oyun platformu Prime Gaming Eylül ayında ücretsiz vereceği oyunları açıkladı. her ay ücretsiz oyun imkanı sunan Amazon Prime Gaming bu ay Football Manager 2023, Shotgun King ve Dexter Stardust gibi oyunları ücretsiz dağıtacak. Amazon Prime Gaming Eylül ayı ücretsiz oyunları listesine haberimizden ulaşabilirsiniz.

AMAZON PRİME GAMİNG EYLÜL AYI ÜCRETSİZ OYUNLAR

7 Eylül

Football Manager 2023

14 Eylül

Ozymandias: Bronze Age Empire Sim

Absolute Tactics: Daughters of Mercy

21 Eylül

Dexter Stardust: Adventures in Outer Space

Shotgun King: The Final Checkmate

28 Eylül

Unsolved Case: Murderous Script Collector’s Edition

Hundred Days: Winemaking Simulator

PRIME GAMING'DEN ÜCRETSİZ OYUNLAR NASIL ALINIR?

Amazon Prime Gaming'den yararlanmak için Amazon Prime üyeliğinizin olması gerekir. Eğer zaten bir Amazon Prime üyesiyseniz, Prime Gaming'e erişmek için Twitch hesabınızı Amazon hesabınıza bağlamanız yeterlidir. Bağlantıyı tamamladıktan sonra, her ayın başında sunulan ücretsiz oyunları ve diğer avantajları talep edebilirsiniz.

PRIME GAMING ÜYELİĞİ NE KADAR?

Amazon Prime Gaming, Amazon Prime üyeliği ile birlikte gelir. Amazon Prime üyeliği Türkiye'de 39 TL'den satılmaktadır.



#Amazon Prime Gaming
#Football Manager
#Eylül ayı
#ücretsiz oyun
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