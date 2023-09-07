Amazon Prime Gaming Eylül ayı ücretsiz oyunları hangileri?

Amazon'un oyun platformu Prime Gaming Eylül ayında ücretsiz vereceği oyunları açıkladı. her ay ücretsiz oyun imkanı sunan Amazon Prime Gaming bu ay Football Manager 2023, Shotgun King ve Dexter Stardust gibi oyunları ücretsiz dağıtacak. Amazon Prime Gaming Eylül ayı ücretsiz oyunları listesine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Amazon Prime Gaming'den yararlanmak için Amazon Prime üyeliğinizin olması gerekir. Eğer zaten bir Amazon Prime üyesiyseniz, Prime Gaming'e erişmek için Twitch hesabınızı Amazon hesabınıza bağlamanız yeterlidir. Bağlantıyı tamamladıktan sonra, her ayın başında sunulan ücretsiz oyunları ve diğer avantajları talep edebilirsiniz.