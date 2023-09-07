Amazon Prime Gaming Eylül ayı ücretsiz oyunları hangileri?
Amazon'un oyun platformu Prime Gaming Eylül ayında ücretsiz vereceği oyunları açıkladı. her ay ücretsiz oyun imkanı sunan Amazon Prime Gaming bu ay Football Manager 2023, Shotgun King ve Dexter Stardust gibi oyunları ücretsiz dağıtacak. Amazon Prime Gaming Eylül ayı ücretsiz oyunları listesine haberimizden ulaşabilirsiniz.
AMAZON PRİME GAMİNG EYLÜL AYI ÜCRETSİZ OYUNLAR
Football Manager 2023
Ozymandias: Bronze Age Empire Sim
Absolute Tactics: Daughters of Mercy
Dexter Stardust: Adventures in Outer Space
Shotgun King: The Final Checkmate
Unsolved Case: Murderous Script Collector’s Edition
Hundred Days: Winemaking Simulator
PRIME GAMING'DEN ÜCRETSİZ OYUNLAR NASIL ALINIR?
Amazon Prime Gaming'den yararlanmak için Amazon Prime üyeliğinizin olması gerekir. Eğer zaten bir Amazon Prime üyesiyseniz, Prime Gaming'e erişmek için Twitch hesabınızı Amazon hesabınıza bağlamanız yeterlidir. Bağlantıyı tamamladıktan sonra, her ayın başında sunulan ücretsiz oyunları ve diğer avantajları talep edebilirsiniz.
PRIME GAMING ÜYELİĞİ NE KADAR?
Amazon Prime Gaming, Amazon Prime üyeliği ile birlikte gelir. Amazon Prime üyeliği Türkiye'de 39 TL'den satılmaktadır.